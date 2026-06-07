Baignade à Confluence : les votes ferment le 10 juin

La Ville a lancé une grande concertation publique dans le cadre du projet de baignade urbaine dans la darse de Confluence, à Lyon, en avril dernier. Les votes ferment ce mercredi 10 juin.

Il vous reste encore 3 jours pour participer ! La Ville de Lyon a lancé une grande concertation publique autour du projet de baignade urbaine dans le quartier de la Confluence. L’objectif est de recueillir l’avis des habitants sur la création d’un site de baignade dans la darse, un aménagement qui pourrait voir le jour à l’été 2027. Cette démarche participative permet notamment de mieux cerner les attentes en matière d’usages, d’accessibilité et d’intégration du futur équipement dans le quartier.

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La baignade urbaine devrait être composée de trois bassins sécurisés au sein d’un périmètre de 1 500 m2. Alors, pataugeoire, bassin familial, espace sportif ? À vous de donner votre avis en répondant au questionnaire en ligne sur la plateforme participative de la Ville Oyé ! jusqu'au mercredi 10 juin inclus.