Actualité
Baignade urbaine prévue à l'été 2027
© SPL Lyon Confluence : Artefactorylab– Image non contractuelle.

Baignade à Confluence : les votes ferment le 10 juin

  • par Claire Martinez

    • La Ville a lancé une grande concertation publique dans le cadre du projet de baignade urbaine dans la darse de Confluence, à Lyon, en avril dernier. Les votes ferment ce mercredi 10 juin.

    Il vous reste encore 3 jours pour participer ! La Ville de Lyon a lancé une grande concertation publique autour du projet de baignade urbaine dans le quartier de la Confluence. L’objectif est de recueillir l’avis des habitants sur la création d’un site de baignade dans la darse, un aménagement qui pourrait voir le jour à l’été 2027. Cette démarche participative permet notamment de mieux cerner les attentes en matière d’usages, d’accessibilité et d’intégration du futur équipement dans le quartier.

    Lire aussi : Municipales à Lyon : après Confluence, Grégory Doucet promet une nouvelle baignade fluviale

    La baignade urbaine devrait être composée de trois bassins sécurisés au sein d’un périmètre de 1 500 m2. Alors, pataugeoire, bassin familial, espace sportif ? À vous de donner votre avis en répondant au questionnaire en ligne sur la plateforme participative de la Ville Oyé ! jusqu'au mercredi 10 juin inclus.

    à lire également
    Nuits de Fourvière : il reste des places en juin

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Baignade urbaine prévue à l'été 2027
    Baignade à Confluence : les votes ferment le 10 juin 17:47
    Nuits de Fourvière : il reste des places en juin 17:00
    Florence et Loréna participent pour la première fois au Lugdunum Roller Contest.
    En piste sur la place Bellecour avec le Lugdunum Roller Contest 15:53
    Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon 14:38
    Douane Opération de Police à Décines © Tim Douet
    La police interpelle deux proxénètes à Villeurbanne 13:18
    d'heure en heure
    cour d'appel
    Mort de Lyhanna : un rassemblement organisé à Lyon pour dénoncer les violences faites aux enfants 11:50
    Polar : cadavres exquis franco-islandais 11:26
    Le LOU termine sa saison sur une défaite face à Montpellier 10:06
    Il fera jusqu'à 24 degrès ce samedi 2 mai.
    La qualité de l'air toujours dégradée ce dimanche 09:09
    Un ciel voilé avec des éclaircies prévues dans l'après-midi ce dimanche 08:09
    Une famille sans-abri trouve refuge dans une école à Lyon 06/06/26
    Parc de la Tête d'Or
    Une marche pour la vue ce dimanche à Lyon pour soutenir la recherche 06/06/26
    Odezenne, Yelle et Melba aux Nuits de Fourvières ce samedi 06/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut