Fabienne Buccio, préfète du Rhône, en discussion avec Roman Abreu, communiquant de Jean-Michel Aulas à Lyon au soir au second tour des Municipales 2026. @PhamWilliam

En charge de la campagne de Jean-Michel Aulas, le communicant Roman Abreu a intenté un procès à l'encontre du fondateur de "Génération Aulas" Jean-Arnaud Niepceron.

La défaite de Jean-Michel Aulas a semé la pagaille dans les rangs de Coeur Lyonnais. Pour rappel, deux jours après la défaite du candidat aux élections municipales, le collectif "Génération Aulas", avait fait part de son mécontentement au public.

Dans un mail envoyé par le collectif, les militants visaient directement le cofondateur de l'agence parisienne 2017, en charge de la campagne de Jean-Michel Aulas, Roman Abreu. Au sein de ce mail, envoyé via la boîte mail de campagne de Jean-Michel Aulas, à tous les abonnés à sa newsletter, les militants invitaient de manière très ironique les destinataires à "donner franchement leur avis" sur la stratégie de campagne menée par Roman Abreu. A la fin du mail étaient joints les coordonnées personnelles du président de l'agence.

Un message qui n'avait pas plu au principal intéressé, Jean-Michel Aulas. L'ancien président de l'OL avait immédiatement publié un erratum pour démentir toute implication : "Ce message a été envoyé par erreur et sans mon autorisation ; je vous remercie de ne pas en tenir compte", écrivait alors le candidat.

Le fondateur de "Génération Aulas" commanditaire du mail

Jean-Arnaud Niepceron, fondateur du collectif et candidat pour le conseil municipal de Lyon, est rapidement identifié comme le commanditaire du mail. Selon les informations de Rue 89, Roman Abreu aurait d'ailleurs intenté un procès à son encontre. Il lui reproche la "divulgation d’information personnelle permettant d’identifier ou de localiser une personne et exposant à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens." Autrement dit, d'avoir partagé son contact à une centaine de personnes.

Une source judiciaire a confirmé à nos confrères de Rue89Lyon que c’était bien ce mail, envoyé par Génération Aulas, qui était à l’origine de la brouille judiciaire

entre les deux soutiens de l'ancien patron de l'OL. Contactés, Roman Abreu et Jean-Arnaud Niepceron, n'ont pas répondu à nos sollicitations sur le sujet.

De son côté le groupe Cœur lyonnais a tenu à clarifier les choses, affirmant que Cœur et Grand Coeur lyonnais n'étaient "en aucun cas directement impliqués dans le différend rapporté par Rue 89 (...) lequel relève exclusivement d’une affaire personnelle opposant l’un des fondateurs de Génération Aulas à l’agence de communication 2017."

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