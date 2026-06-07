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Karim Ghezal, entraîneur du LOU Rugby. (Photo by Matthieu RONDEL / AFP)

Le LOU termine sa saison sur une défaite face à Montpellier

  • par Claire Martinez

    • Pour son dernier rendez-vous de la saison au Matmut Stadium de Gerland, le LOU Rugby s'est incliné samedi soir contre Montpellier (25-28). Malgré une rencontre sans véritable enjeu pour les Lyonnais, les hommes de Karim Ghezal espéraient offrir une dernière victoire à leur public.

    La saison se termine sur une note amère pour les Lyonnais. Ce samedi 6 juin, opposés à un Montpellier en pleine confiance et encore en quête d'une qualification directe pour les demi-finales, le LOU a été renversé en seconde période et s'est finalement inclinée 25 à 28, lors de cette 26e et dernière journée du Top 14.

    Dans une ambiance particulière marquée par les célébrations du centenaire de Gerland, les Rouge et Noir ont pourtant longtemps tenu tête aux Héraultais. Mais face à une équipe montpelliéraine plus efficace dans les moments décisifs, le LOU a cédé et boucle l'exercice 2025-2026 à la 11e place du classement.

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