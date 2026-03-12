Actualité
Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Notes de frais de Laurent Wauquiez : la justice ordonne à la Région de les communiquer à l'association Anticor

  • par Vincent Guiraud

    • Le tribunal administratif de Lyon a ordonné à la région Auvergne-Rhône-Alpes de communiquer à Anticor les notes de frais de Laurent Wauquiez. L'association anticorruption avait saisi la justice en décembre 2024.

    C'est un nouveau revers judiciaire pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mercredi 11 mars, Anticor indique dans un communiqué que le tribunal administratif de Lyon a ordonné à la collectivité de lui communiquer les notes de frais de Laurent Wauquiez. L'association anticorruption avait saisi la justice en décembre 2024 face au refus de la Région de dévoiler les notes de frais de son ancien président pour les années 2021 à 2023.

    "La demande portait notamment sur les frais de séjour, de déplacement et de restauration (incluant le nom des personnes invitées), les frais de représentation, de mission et d'exécution de mandats spéciaux, ainsi que sur l'ensemble des reçus, justificatifs et factures associés à ces dépenses", explique Anticor dans son communiqué.

    "Vérifier l'utilisation des deniers publics"

    Rappelant que "ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application du Code des relations entre le public et l'administration" l'association réaffirme sa volonté de "vérifier l'utilisation des deniers publics dans le cadre des activités de représentation exercées par l'ancien président de la région et par les membres de son cabinet".

    Cette décision fait écho au recours déposé auprès de la justice par nos confrères de Médiacités qui réclamaient depuis 2021 les notes de frais de l'ancien président de région, actuellement député de Haute-Loire, pour les années 2019, 2020 et 2021. Le Conseil d'Etat, plus haute juridiction administrative du pays, avait donné raison au média d'investigation en juillet 2025 après une première décision du tribunal administratif en sa faveur en mai 2024. Des documents que l'exécutif régional n'a semble-t-il toujours pas transmis à nos confrères.

