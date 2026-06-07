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orage Lyon
Cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes placés en vigilance jaune orages. Illustration Romain Weber-Lyon Météo

Un début de semaine orageux avant des éclaircies

  • par Claire Martinez

    • Le début de semaine s'annonce orageux à Lyon et sa métropole. Le ciel sera couvert, avant des éclaircies en fin de semaine.

    La semaine commence par des orages à Lyon et sa métropole. Dès lundi 8 juin matin, le ciel sera voilé par des nuages venant plus ou moins ternir le soleil. Les orages arriveront localement et accompagnés de grêle en milieu d'après-midi et jusqu'en début de soirée. Côté températures, le mercure grimpera jusqu'à 30 degrés dans l'après-midi.

    Les orages et averses s'arrêteront le mardi 9 juin mais le ciel restera tout de même nuageux tout au long de la journée. Les températures oscilleront entre 19 degrés le matin et 21 degrés l'après-midi.

    Des éclaircies sont attendues pour la journée du mercredi 10 juin, avec une vent du sud pouvant atteindre les 15 km/h localement. Le mercure devrait quant à lui chuter avec des températures minimales à 11 degrés et des températures maximales allant jusqu'à 20 degrés.

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