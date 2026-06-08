Du soleil avant l'arrivée des orages à Lyon, jusqu'à 30 degrés attendus

Ce lundi 8 juin 2026 s'annonce mitigé à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise avec l'arrivée d'un front orageux en seconde partie de journée.

Après un weekend relativement agréable à Lyon, les orages vont faire leur retour ce lundi 8 juin. Le temps s'annonce ensoleillé ce lundi matin et même de plus en plus lourd avant l'arrivée des orages en seconde partie de journée. Des orages qui pourraient être localement forts et accompagnés de grêle à partir de l'après-midi et jusqu'en soirée.

Côté températures il fait 12 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 30 degrés dans l'après-midi. Des valeurs 5 à 6 degrés au dessus des normales de saison qui devraient nettement chuter dès demain à la suite du passage du front orageux sur la région lyonnaise.