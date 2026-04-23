80 % des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes sont exposés au moustique tigre

L’Agence régionale de santé (ARS) d’Auvergne-Rhône-Alpes constate une augmentation du nombre de communes colonisées par le moustique tigre, passant de 1 1932 en 2024 à 1 328 en 2025.

Véritable bête noire de l’été, le moustique tigre n’a pas fini de causer du tort. L’Agence régionale de santé (ARS) a publié ce jeudi 23 avril son bilan de l’année 2025 et ce dernier n’est pas réjouissant.

D'après les résultats obtenus, 80 % des habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont désormais exposés à ces petites bêtes, touchant ainsi 1 328 communes l’an passé, contre 1 192 en 2024. Au-delà des désagréments passagers qu’il peut provoquer par ses piqûres, le moustique tigre peut transmettre des maladies comme la dengue, le chikungunya ou le Zika, rappelle l'ARS.

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347 cas importés en Auvergne-Rhône-Alpes en 2025

Plus préoccupant encore, le territoire est la deuxième région de France la plus touchée par ces maladies tropicales, soit 15 % des cas recensés. L’année 2025 a par ailleurs enregistré une hausse de 25 % des cas d’arboviroses en Auvergne-Rhône-Alpes par rapport à 2024. Au total, 347 cas ont été importés : 177 cas de chikungunya, 168 cas de dengue et 2 cas de Zika. Une augmentation qui s’explique notamment par l’explosion des cas à La Réunion ou aux Antilles. L’Isère est le département qui a été le plus durement impacté, mais la Drôme, le Rhône, la Savoie, la Loire et l’Ain ont également été touchés.

L’ARS rappelle donc qu’il est très important de ranger les objets pouvant contenir de l’eau, les moustiques tigre se développant dans de faibles quantités d’eau, de vider régulièrement les contenants, mais également de couvrir les réserves d’eau. Les voyageurs revenant de séjour dans les zones tropicales et présentant des symptômes tels que des maux de tête accompagnés de fièvre, des douleurs articulaires ou des courbatures et des éruptions cutanées doivent immédiatement se rendre chez le médecin.

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