Pour sa sixième édition, le Grand Mâchon de Lyon accueillera 2 500 personnes au Matmut Stadium le 30 mai prochain. Au menu, cuisine, convivialité, et action caritative.

Tradition provenant des ouvriers des canuts lyonnais, le mâchon s'est au fil du temps démocratisé, temple de la gastronomie, pour devenir une vraie tradition. Pour sa sixième édition, le Grand Mâchon se tiendra le samedi 30 mai prochain au Matmut Stadium (7e arr.). Absent l'année dernière, l'évènement revient en force, avec cette fois 2 500 participants attendus. "Il n'y avait plus de places quatre minutes après l'ouverture", précise Eric Barrière, coordinateur du Grand Mâchon, et frère de l'un de ses fondateurs, Lionel Barrière, décédé en 2020. Avec Yannis Rousseau et Claude Barbet, ce dernier avait eu l'ambition de créer "le plus grand mâchon du monde", en accordant une place particulière à l'aspect caritatif.

"Il ne faut pas oublier la détresse autour de nous"

Cette année, trois associations bénéficieront des recettes de l'évènement, dont toutes les parties participantes sont bénévoles. D'abord "Asap for Children" qui se bat contre la SMA-PME, maladie neurodégénérative génétique touchant les enfants. Fondée en 2019, cette association oeuvre à l'accès à un traitement de thérapie génique.

Le village où se déroulera le Grand Mâchon. (@RB)

Ensuite, "Un petit bagage d'amour", créé par une sage femme parisienne en 2019, puis implanté à Lyon en 2022. L'association accompagne les mamans en grande précarité afin qu'elles aient le nécessaire pour accueillir leur bébé avec dignité. Enfin, troisième bénéficiaire des recettes du Grand Mâchon, "A vélo sans âge". A l'aide de triporteurs, la centaine de bénévoles de l'organisation transportent des personnes âgées pour des balades à travers Lyon. Depuis 2020, date de création de l'association, "plus de 2 500 promenades ont été réalisées" rapporte Xavier Salce, à l'origine de l'antenne lyonnaise.

Pour Eric Barrière, cette dimension a du sens :"c'est bien de consommer, de se faire plaisir, mais il ne faut pas oublier toute la détresse qu'il y a autour de nous." À noter que les associations participent à l'organisation de l'évènement et fournissent ainsi la plupart des 160 bénévoles présents sur cette édition.

"Mettre en avant la fête et l'esprit de guinguette"

Pour cette sixième édition, impossible de se tromper sur la thématique, Eric Barrière lance les hostilités : "Ce que l'on veut c'est mettre en avant la fête avec l'esprit de guinguette, le bal de 13 juillet, la fête de village. Les décorations et animations s'inscriront dans cette thématique." Justement, niveau animations, l'organisation peut compter sur le cabaret Lyon Rouge, l'accordéoniste Nathalie Bernat, ou encore le DJ La Brocante. "On veut que les gens viennent pour se faire plaisir, chanter, bien manger. Lors de tous les grands mâchons, ils repartent avec le sourire, c'est tout ce qui compte", confie le coordinateur de l'évènement. "Le Grand Mâchon, c'est la passion d’un rassemblement du beau monde et de la bonne bouffe", complète Marc-Antoine Ginon, PDG de GL Events sports, et président du LOU Rugby.

De quoi réunir de nombreuses personnes, avec cette année 2 500 participants, de quoi envisager... d'investir la pelouse du Matmut Stadium ? "L'idée a été évoquée", confirme Eric Barrière, "mais l'organisation des matchs ne nous permet pas de nous positionner dès cette année. Le Grand Mâchon se déroulera au village et sur le parvis du stade", poursuit-il.

Un menu confectionné avec des partenaires locaux

Au menu du Grand Mâchon, une "cuisine simple et conviviale". En entrée, une terrine préparée par la Maison Bobosse, qui précédera le plat principal, un saucisson lentille de la Maison Gast. Pour le fromage, les convives dégusteront un Saint-Marcellin de la Mère Richard, avant le dessert, une tarte bressane préparée par le café Victorine. Côté pain, ce sont les boulangeries Victor et compagnie, dirigées par Christophe Girardet, qui mèneront l'événement à la baguette. Pourtant, Eric Barrière insiste sur la mise en place "de repas de substitution à destination des personnes qui ne consommeraient pas de viande ou de porc". Six grandes figures de la gastronomie lyonnaise mettent également la main à la pâte, comme Emmanuel Augagneur, Thomas Perre, Joel Salzi, Claude Barbet et Sophie Gautey, venus apporter leur soutien à l'évènement.

Si, cette année encore, les 2 500 participants sont au rendez-vous, le comité d'organisation souhaite développer l'évènement. "On pense à s'agrandir, il faut trouver un planning. Le LOU Rugby nous a accueilli depuis le départ, il n'y a aucune raison que l'on parte ailleurs", conclu Eric Barrière, visiblement pas rassasié de l'engouement que procure le Grand Mâchon.

A noter que la billetterie ouvre ce mardi 28 avril à 10 heures sur le site du LOU Rugby, les billets sont proposés au prix de 35 euros.

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