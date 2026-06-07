En piste sur la place Bellecour avec le Lugdunum Roller Contest

Ce dimanche 7 juin, Lyon accueille la 19e édition du Lugdunum Roller Contest, où familles et amis se donnent rendez-vous pour partager autour des sports urbains.

Le soleil est au rendez-vous sur la place Bellecour ce dimanche 7 juin, et une légère brise rend les conditions idéales pour une journée de glisse en plein cœur de Lyon. Entre virages fluides et figures improvisées, les rollers et autres activités de glisse ont pris possession de l’espace urbain, transformant le centre-ville en terrain de jeu à ciel ouvert.

Les participants reçoivent un diplôme avec la distance parcourue à la fin de l'heure.

Pour Florence et sa fille Loréna, c'est leur première participation au Lugdunum Roller Contest. Pour elles, pas de compétitions aujourd'hui. "Nous sommes vraiment venues pour le plaisir de se balader ensemble", sourit Florence. Débutantes, elles se sont inscrites au parcours loisir. Pendant une heure, une piste balisée autour de la place Bellecour est ouverte à toute personne souhaitant s'exercer ou juste profiter en famille. Pour Loréna, qui pratique la trottinette quotidiennement, cet événement est pour elle l'occasion de partager son activité. "Une amie est aussi venue aujourd'hui pour m'accompagner", se réjouit la jeune fille.

Le parcours loisir était ouvert à tous les participants en rollers, skates, poussettes sportives et trottinettes.

Un événement pour les amateurs ou les expérimentés

Derrière les barrières qui viennent délimiter la zone, Ludivine s'est déplacée en tant que spectatrice. "J'accompagne mes deux nièces, explique la Lyonnaise. Je les encourage, les prends en photos, et les ravitaille si elles en ont besoin." Âgées de 9 et 11 ans, Noémie et Alizée pratiquent le roller le week-end. A la fin du parcours, elles recevront un diplôme de l'événement avec la distance parcourue. "C'est vraiment une bonne activité pour les familles, le parcours est bien organisé puisque nous les voyons passer plusieurs fois, et le cadre sur la place Bellecour est agréable", approuve Ludivine.

Ludivine est venue soutenir ses deux nièces venues de Couzon-au-Mont-d'Or.

Sur la piste, certains font le chemin seuls. "C'est pour la détente que je suis là, je profite de mon dimanche", lance un participant en skate-board aux bénévoles qui surveillent les barrières. Sur le côté de la place Bellecour, Laurent, Ludivine et ses deux enfants s'accordent une pause sur le côté.

Eux ont décidé de venir en famille aujourd'hui. "On vient de faire 30 minutes, c'est déjà bien", souffle Laurent, qui accompagne en trottinette ses enfants. "Notre fille pratique le roller en club, alors on se devait de venir avec elle aujourd'hui", avoue Ludivine, qui décide de prolonger la pause tandis que sa fille, Garance, s'élance à nouveau sur le parcours. "Nous avons l'habitude de faire du vélo, mais on galère un peu en trottinette", plaisante les parents, habitants de Saint-Priest. Néanmoins, aucun regret pour cette famille. "Il y a une très bonne ambiance, remarque Ludivine. On devrait faire plus souvent des événements comme ceux-ci à Lyon."