Une mobilisation en hommage à Lyhanna, collégienne de 11 ans retrouvée morte cette semaine dans le Gers, est prévue lundi soir à Lyon. Les participants souhaitent également alerter sur les violences subies par les mineurs et réclamer une meilleure protection des victimes.

"Encore combien de Lyhanna ?" L'émotion suscitée par la mort de Lyhanna continue de provoquer une vague de réactions à travers le pays. À Lyon, un rassemblement est annoncé ce lundi 8 juin à 19 heures devant le palais de Justice situé dans le 5e arrondissement de Lyon. Cette mobilisation, organisée à l'échelle nationale, vise à rendre hommage à la jeune fille de 11 ans, mais aussi à dénoncer les violences faites aux enfants et à réclamer une réponse judiciaire plus forte.

À l'appel de plusieurs collectifs et associations engagés dans la protection de l'enfance (Mouv'Enfants, Nous Toutes, Face à l'Inceste, Femen, Collectif Enfantiste et 160 000 enfants), les participants entendent exprimer leur colère face aux défaillances de la justice, reconnue par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, ce vendredi 5 juin. "Nous réclamons des mesures efficaces visant à protéger les enfants et les femmes", déclare les organisateurs de l'événement, demandant plus de moyens alloués à la justice afin de mieux traiter les plainte ainsi qu'une loi intégrale visant à protéger toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles.