Le récap' des temps forts de la semaine à Lyon

Naissance de planètes en temps réel, travaux reportés pour la piscine du Rhône, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à Lyon, ouverture de la campagne d’abonnements TCL... Voici le récap temps forts qui ont marqué Lyon cette semaine.

Des chercheurs lyonnais filment la naissance de planètes

Ce lundi 1er juin, pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, la rotation d'un disque protoplanétaire a été filmée en direct. Le Centre de recherche astrophysique de Lyon a participé à cette découverte mondiale qui révèle, dans un tourbillon de poussières, à 530 années-lumière de la Terre, les secrets de la formation des mondes. Leur étude, publiée ce 1er juin dans la revue Astronomy & Astrophysics, consacre une première mondiale : la rotation directement observée d'un disque protoplanétaire, ce gigantesque tourbillon de gaz et de poussières au sein duquel se forgent les planètes.

Lire l'article : Des chercheurs lyonnais assistent à la naissance de planètes en temps réel

La campagne d’abonnements TCL pour la rentrée scolaire est ouverte

Depuis ce lundi 1er juin, les élèves et étudiants de la métropole de Lyon peuvent prendre leur abonnement TCL pour la rentrée scolaire de septembre. Différents abonnements leurs sont proposés : le 11-17 ans, le 18-25 ans, l’abonnement étudiant 26-27 ans, les formules "combinés scolaires" avec TCL + TER scolaire, TCL + réseau partenaire scolaire ou celui regroupant TCL + TER + réseau partenaire scolaire. À noter qu’il existe également des abonnements solidaires.

Lire l'article : Métropole de Lyon : la campagne d’abonnements TCL pour la rentrée scolaire est ouverte

La fermeture de la piscine du Rhône reportée à l’après-été 2027

C'est une bonne nouvelle pour les Lyonnais qui cherchent un peu de fraîcheur l’été. Contrairement aux premières hypothèses évoquées fin 2025 par la municipalité, la piscine du Rhône ne devrait pas fermer pendant la saison estivale 2027. La Ville de Lyon envisage désormais de maintenir l’ouverture du centre nautique Tony-Bertrand jusqu’à la fin de l’été. Ensuite, place à de lourds travaux, notamment pour régler les désordres techniques, tels que les fuites, la corrosion, les réseaux bouchés, les fissures sur les plages au sud ou encore le défaut de pompe à chaleur.

Lire l'article : Piscine du Rhône : la fermeture reportée à l’après-été 2027 malgré d’importants travaux

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot échanges avec les élèves du lycée du Parc

En déplacement au lycée du Parc à Lyon ce vendredi 5 juin, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a échangé avec des élèves sur les enjeux internationaux. Le ministre des Affaires étrangères a justifié sa venue, exprimant sa volonté de "donner aux Français les cartes en mains, dans un moment où ce qu'il se passe derrière nos frontières n'a jamais eu autant d'impact sur nos vies quotidiennes, au moment où les Français veulent être acteurs et non spectateurs de l'action internationale".

A l'extérieur, des enseignants ont manifesté concernant le budget alloué au ministère de l'Education nationale, tandis que celui de l'armée ne cesse d'augmenter.

Lire l'article : Lyon : au lycée du Parc, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot veut "donner aux Français les cartes en mains"