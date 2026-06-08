Orages violents : dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune aux orages ce lundi 8 juin 2026.

Pour débuter cette deuxième semaine du mois de juin, le temps s'annonce orageux sur une large partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France a ainsi placé dix départements de la région en vigilance jaune aux orages ce lundi 8 juin 2026.

Le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier et l'Ardèche sont ainsi en vigilance. Une vigilance qui sera surtout valable en deuxième partie de journée avec un front orageux qui traversera la région et qui pourrait amener des orages parfois violent et accompagnés de grêles.

Des orages qui devraient nettement faire baisser la température pour la journée de demain dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.