Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, va être poursuivi en justice par Laurent Wauquiez pour diffamation. (Photo de OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'ex-maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, est rejugé en appel à partir de lundi, six mois après avoir été déclaré "entièrement coupable" et condamné à de la prison ferme pour un chantage à la sextape sur son premier adjoint.

Se répétant totalement "innocent", il comparaît cinq jours devant la cour d'appel de Lyon pour chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics. Gaël Perdriau a été condamné le 1er décembre à cinq ans de prison dont quatre fermes et cinq ans d'inéligibilité, avec exécution provisoire, ce qui lui a valu de passer deux mois derrière les barreaux cet hiver.

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Son ancien directeur de cabinet Pierre Gauttieri, qui a écopé de deux ans de prison ferme en première instance, n'a pas fait appel. L'ancien maire va toutefois retrouver deux co-prévenus, qui ont mis en œuvre le sordide traquenard.

L'ex-adjoint à l'Education Samy Kéfi-Jérôme et son compagnon d'alors, Gilles Rossary-Lenglet, condamnés à trois ans fermes, ont admis avoir piégé l'ancien premier adjoint Gilles Artigues en le filmant à son insu en 2015 dans une chambre d'hôtel parisien avec un jeune prostitué qu'ils avaient recruté.

"Une erreur judiciaire"

Vidéo utilisée les années suivantes pour museler au conseil municipal l'ancien député UDI, soupçonné de vouloir prendre ses distances après avoir contribué à l'élection du LR Gaël Perdriau à la mairie grâce à une alliance entre leurs deux partis. Lors de l'instruction et du premier procès, Gilles Rossary-Lenglat, qui a révélé le scandale à Mediapart en 2022, et Pierre Gauttieri ont assuré que le maire était le commanditaire de ce film, dont les auteurs ont été rémunérés via des subventions fictives à des associations stéphanoises.

Des faits "d'une extrême gravité" pour des élus "ignorant de leurs devoirs de dignité et d'exemplarité", avait implacablement jugé le tribunal correctionnel de Lyon, l'obligeant aussi à quitter immédiatement la mairie de Saint-Etienne.

A 53 ans, Gaël Perdriau "attend la vérité, à laquelle ne correspond pas le jugement de première instance, une erreur judiciaire", assène son conseil Me Jean-Félix Luciani. "Nous redirons tout simplement qu'il est innocent de tout", ajoute l'avocat auprès de l'AFP. L'ancien édile a reconnu avoir été informé de l'existence d'une vidéo dès 2015 mais affirme ne l'avoir jamais visionnée et s'en être toujours "désintéressé", pensant qu'il s'agissait de "jeux" entre "adultes consentants".

Un scénario qui sera ardu à faire accréditer: dans des enregistrements audio de Gaël Perdriau réalisés à son insu par Gilles Artigues en 2017 et 2018, il mentionne une vidéo "où on voit ce qu'il y a à voir" et ajoute: "une fois que c'est sur les réseaux sociaux, c'est plus du chantage (...), c'est une exécution".