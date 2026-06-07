Nuits de Fourvière : il reste des places en juin

Vous n'avez pas encore réservé vos soirées de juin ? Alors qu'une partie de la programmation des Nuits de Fourvière affiche déjà complet, plusieurs concerts disposent encore de places pour le mois. Lyon Capitale vous liste les événements pour lesquels il est toujours possible de décrocher un billet.

Les Dames du Raï, dimanche 7 juin à 20h

Les Dames du raï rendent hommage aux pionnières féminines qui ont façonné ce genre musical, né dans les années 1930 dans la région d'Oran, en Algérie. Porté sur scène par les chanteuses Cheikha Hadjla et Fella Japonia accompagnées de cinq musiciens, ce spectacle festif retrace l'histoire de ces artistes qui ont défié les normes de leur époque et l'oppression coloniale et sociale. Une célébration du multiculturalisme et du vivre-ensemble, entre mémoire, musique et résistance.

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Barbara Butch, Madame Arthur, Noam Sinseau, samedi 13 juin à 20h

Entre cabaret, électro et performances festives, le Bal masqué des Nuits de Fourvière promet une soirée placée sous le signe de la liberté et de l'exubérance. Emmené par les artistes du célèbre cabaret Madame Arthur, la DJ Barbara Butch et l'humoriste Noam Sinseau, ce rendez-vous invite le public à revêtir ses plus beaux costumes pour célébrer la fête, la diversité et le lâcher-prise.

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Sébastien Tellier, vendredi 19 juin à 21h15

Figure emblématique de la French Touch, Sébastien Tellier fera escale aux Nuits de Fourvière avec son univers mêlant pop, électro et sonorités folk. Le chanteur de La Ritournelle viendra présenter son nouvel album Kiss The Beast, entouré de mélodies sophistiquées et d'une esthétique toujours aussi singulière. La soirée s'ouvrira avec l'Italien Giorgio Poi, l'une des références actuelles de la pop transalpine.

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Ino Casablanca, Yâme et Asfar Shamsi, samedi 20 juin à 20h

Le festival met à l'honneur la nouvelle scène hip-hop avec une soirée réunissant Yamê, Ino Casablanca et Asfar Shamsi. Entre influences pop, rap et sonorités venues d'horizons multiples, les trois artistes incarnent une génération sans frontières, portée par des univers singuliers et des parcours autodidactes. Une affiche éclectique qui promet un voyage musical entre mélancolie, sonorités hybrides et rythmes minimalistes.

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Curtis Harding, José James & China Moses, Annie & the Caldwells, samedi 27 juin à 20h

Place à la soul et le blues avec Curtis Harding, José James accompagné de China Moses, ainsi que Annie & The Caldwells. Entre soul psychédélique, relectures de classiques et héritage gospel-funk, les artistes proposeront un voyage musical inspiré des sonorités des années 70, dans le cadre unique du théâtre antique.

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