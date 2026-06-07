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Douane Opération de Police à Décines © Tim Douet
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La police interpelle deux proxénètes à Villeurbanne

  • par Claire Martinez

    • Dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juin, la police est intervenue à Villeurbanne pour libérer une adolescente séquestrée et forcée de se prostituer. Deux personnes ont été interpellées.

    Une intervention des forces de l'ordre a permis de secourir une adolescente à Villeurbanne dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juin. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, mineure, se trouvait dans un logement du passage Dubois lorsqu'elle a été découverte par les policiers.

    D'après les informations rapportées par Le Progrès, l'alerte a été donnée sur la plateforme moncommissariat.fr. Le message envoyé indiquait qu’une jeune fille mineure était séquestrée et contrainte de se prostituer. Prise en charge après son sauvetage, l'adolescente a pu être mise à l'abri tandis les deux individus présents sur place ont été interpellés et placés en garde à vue.

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