Lyon : les navettes fluviales électriques se dévoilent avant une mise en service d'ici "quelques semaines"

Sytral Mobilités a présenté ce jeudi 6 novembre Le Fenotte, l’un des quatre bateaux électriques qui remplacera prochainement l'une des navettes thermiques Navigône.

Lancée en juin dernier, la flotte de navettes fluviales Navigône s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun lyonnais, a dévoilé ce jeudi 6 novembre l’un des quatre bateaux électriques qui transportera "d’ici quelques semaines" les usagers sur la Saône, de Vaise Industrie (9e arr.) à Confluence (2e arr.).

Larges et lumineux, ils accueillent 90 passagers

Présenté aujourd’hui, le Fenotte remplacera donc l’une des navettes thermiques déjà en service. À l’image (quasi-exacte) de ses prédécesseurs, le bateau mesure 24 mètres et peut accueillir 90 passagers, dont 55 places assises, ainsi que plusieurs personnes à mobilité réduite (PMR). Plusieurs espaces ont été pensés afin de rendre le voyage plus agréable, d’une quarantaine de minutes entre les 2e et 9e arrondissements, avec notamment une zone "bureau". 6 places vélos sont également réservées à l’arrière du bateau.

Intérieur de la navette fluviale électrique du Sytral Mobilités. (Clémence Margall)

Semblables à des catamarans, le Fenotte et Le Gône (deuxième bateau électrique bientôt en service) ont été construits sur les chantiers navals des Sables d’Olonnes en "moins d’un an et demi", précise Geoffrey Dufour, responsable du développement chez Sytral Mobilités. Ils sont d'ores et déjà en phase d’essais pour une durée d’environ 15 jours, puis ils effectueront une "marche à blanc", là aussi pendant deux semaines, avant leur lancement officiel. Coût estimé à l’unité : 4,2 millions d’euros, contre environ 600 000 euros pour un bus.

Mise en service complète au printemps 2026

Les travaux engagés sur les haltes au mois de juin sont encore en cours. Celle de Confluence a, par exemple, été déplacée plus en aval et seules "quelques finitions manques avant sa mise en service", tandis qu'un abri sera installé à celle de Vaise Industrie. La halte du quai Saint-Vincent, la ligne s’arrêtant aujourd’hui aux Subsistances, devrait être finalisée d’ici "la fin du premier semestre 2026", puisque des pieux ont dû être apposés dans la Saône pour créer les pontons, indique toujours Geoffrey Dufour.

Quant aux Terrasses de la Presqu’île, si la halte est déjà en service, les chantiers engagés autour de cette dernière par la Métropole de Lyon devraient s’achever courant 2026. L’objectif affiché par le Sytral étant d’avoir 4 bateaux électriques en service d’ici le printemps prochain.

Navette fluviale électrique Le Fenotte du Sytral Mobilités. (Clémence Margall

120 000 voyages déjà réalisés

Avant donc cette mise en service progressive, près de 120 000 voyages ont d’ores et déjà été effectués avec les navettes fluviales thermiques Navigône. Pour rappel, ces dernières naviguent de 7 heures à 21 heures en semaine, toutes les 15 minutes en heures de pointe, et toutes les 30 minutes en heures creuses et le week-end.

La RATP et la société Yacht de Lyon sont quant à elles chargées de l’exploitation via une délégation de service public. Le contrat, d’une durée de 7 ans, prend notamment en compte la construction, l’exploitation et la maintenance des navettes pour un montant total de 53,5 millions d’euros.

