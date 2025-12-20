Lyon
Marché de Noël Villeurbanne
Inauguration du marché de noel avenue Inauguration du marché de noel avenue henri barbusse ©Hugo VOLUZAN barbusse ©Hugo VOLUZAN

Cadeaux de dernière minute : trois pop-up à Lyon ce dimanche

  • par Claire Martinez

    • Alors que Noël approche à grand pas, vous manquez d'idées de cadeaux sous le sapin ? Lyon Capitale vous sélectionne trois pop-up où dénicher des pièces uniques à offrir.

    Un marché de Noël enchanteur

    À l'approche des fêtes, la galerie BosKop et le Flâneur Guesthouse invitent les Lyonnais à une parenthèse festive et créative sur leur Marché de Noël Enchanteur. De 16 h à 20 h, une sélection d'artistes et de créateurs indépendants présentera des univers singuliers au cœur de la Guillotière : sérigraphies, bandes dessinées, illustrations, fanzines, textiles ou encore objets originaux. Entre deux découvertes, les visiteurs pourront se réchauffer autour d'une boisson chaude et profiter d'animations festives.

    60 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7e. Entrée libre. Plus d'informations ici.

    Un Merry Pop-Up dans le 1er arrondissement

    À deux pas de la place Santhonay, dans le 1er arrondissiement, une dizaine de créateurs et artistes se réunissent pour proposer un pop-up éclectique mêlant illustration, photographie et bijoux sélectionné par Lulou Créativ'. De 10 h à 20 h, retrouvez des produits français, uniques et pratiques, qui met en avant le travail fait à la main, avec soin et sens. Un espace est également dédié aux tatouages et aux piercings.

    Place Fernand Rey, Lyon 1er. Entrée libre. Plus d'informations ici.

    Un rendez-vous mode et accessoires

    La marque lyonnaise Mad Peonies pose ses valises à Lyon et investit la Presqu'île le temps d'un pop-up store très attendu. Plébiscitée sur les réseaux sociaux, la marque s'installe dans le 2e arrondissement jusqu'à demain, offrant aux Lyonnaises l'occasion de découvrir son univers pétillant juste avant les fêtes. La griffe propose une sélection pensée pour la période des fêtes, avec des touches scintillantes, mais aussi des sacs et bijoux. Pour les retardataires, la marque propose également une sélection de cadeaux, allant de la bouillote en velours, à une thermos, en passant par de la papeterie. Plus qu'à faire votre choix !

    23 rue du Port du Temple, Lyon 2e. Entrée Libre. Plus d'informations ici.

