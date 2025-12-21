Un dimanche pluvieux à Lyon

Ce dimanche 21 décembre s'annonce pluvieux, avec un ciel couvert à Lyon dans la matinée et des averses annoncées dans la journée.

Le mauvais temps continue à Lyon. Ce dimanche 21 décembre, jour du solstice d'hiver, le ciel restera couvert toute la journée dans Lyon et sa métropole. Des averses faibles sont attendues dès 14 h dans l'agglomération lyonnaise. Et elles ne devraient pas s'arrêter avant 22 h.

Côté températures, le mercure ne montera pas au-dessus des 11 degrés dans la matinée. Il fera jusqu'à 13 degrés au meilleur de la journée, soit des valeurs de 5 degrés supérieures aux normales de saison. Le thermomètre retombera légèrement autour des 10 degrés pour le début de la nuit.