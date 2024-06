Reliant le quartier de Confluence à celui de Vaise-Industrie en 35 minutes, les premières navettes TCL seront lancées en juin 2025, avant l'offre complète en avril 2026.

"Beaucoup l’avais promis, beaucoup l’avait rêvé, nous le faisons", s'est félicité Bruno Bernard ce mercredi. Le président de la Métropole de Lyon était accompagné du maire de Lyon, Grégory Doucet, pour présenter les premières navettes fluviales TCL qui relieront dès juin 2025 le quartier de Confluence (2e arr.) à celui de l’industrie à Vaise (9e arr.) en 35 minutes. Une nouvelle offre de transport qui sera comprise dans l’abonnement TCL.

Lire aussi : La RATP et les Yachts de Lyon devraient exploiter les futures navettes fluviales TCL

Mise en service complète au printemps 2026

Navigône, la nouvelle ligne de navettes fluviales, est une première depuis les derniers bateaux-mouches utilisés à Lyon en 1913. Mis en service progressivement à partir de juin 2025, les bateaux relieront en 20 minutes, de 7 heures à 21 heures en semaine, le quartier de l’industrie à Vaise, le quai Saint-Vincent (1er arr.), et les Terrasses de la Presqu’île, au niveau du quai Saint-Antoine (2e arr.). En heure de pointe, les navettes auront une fréquence de 30 minutes, et toutes les 60 minutes en heures creuses et le week-end. Confluence sera desservie le mercredi, les week-ends, pendant les vacances scolaires et les jours fériés. Le service sera dans un premier temps assuré par deux bateaux thermiques déjà utilisés dans le transport de passagers, le Vaporetto et Le Lui. Ils seront ensuite remplacés par deux bateaux électriques en octobre 2025.

Cette première phase d’exploitation permettra de finaliser l’aménagement des quais et la construction des autres navettes électriques, environ 4,2 millions d’euros l’unité. À terme, au printemps 2026, ce sont 4 bateaux à propulsion électrique qui seront mis en service, toutes les 15 minutes en heures de pointe, et toutes les 30 minutes en heures creuses et le week-end. Par ailleurs, comme l’a annoncé le Sytral en mars dernier, la RATP et la société Yatch de Lyon seront chargées de l’exploitation via une délégation de service public. Le contrat, d’une durée de 7 ans, prend notamment en compte la construction, l’exploitation et la maintenance des navettes pou un montant total de 53,5 millions d’euros.

Lire aussi : Navettes fluviales à Lyon : "pour faire Vaise - Presqu'Ile, vous avez déjà le métro D assez efficace et rapide"

Les bateaux accueilleront entre 70 et 90 passagers, dont 5 places réservées aux personnes à mobilité réduite. À ce jour, le Sytral, l’autorité organisatrice des transports en commun lyonnais (TCL), envisage 560 000 voyageurs par an. "C’est un service public que l’on attendait depuis longtemps, et vous savez à quel point c’est important pour nous que les Lyonnais puissent se reconnecter à leurs cours d’eau", a ainsi déclaré Grégory Doucet.

Des aménagements avant la mise en service

Avant que les Lyonnais ne puissent se déplacer, plusieurs travaux d’aménagement vont être réalisés dans les prochains mois sur les haltes dédiées aux navettes. Trois pontons vont ainsi être créés pour les haltes de Vaise-Industrie, Quai Saint-Vincent et Confluence. Sur le Quai Saint-Antoine, le ponton déjà existant sera réutilisé à cet effet.

Concrètement, un panneau informatif sur le fonctionnement des navettes, un plan, une borne d’informations voyageur et du mobilier d’attente seront installés à chaque halte. Des passerelles adaptées aux personnes à mobilité réduite vont être également créées. La remise des bateaux s’effectuera quant à elle dans la Darse de Confluence. Une rencontre avec le grand public sera organisée le 29 juin à Confluence à l’occasion du festival Entre Rhône et Saône afin d’informer les Lyonnais.

Lire aussi :