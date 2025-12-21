Saint-Priest : un garage fermé pour travail dissimulé et emploi illégal

Un garage "multimarque auto" de Saint-Priest fait l’objet d’une fermeture administrative de trois mois après un contrôle des services fiscaux. Six travailleurs étrangers non autorisés à exercer en France ont été découverts lors de l’inspection.

Le garage "multimarque auto" situé à Saint Priest fait l'objet d'une fermeture administrative annonce la préfecture. Cette décision fait suite à la visite des services fiscaux de la brigade financière le 22 octobre dernier. En effet, l'établissement employait 6 personnes étrangères de nationalité ukrainienne et arménienne non-autorisées à travailler sur le territoire, ce qui équivaut à du travail dissimulé.

De plus, l'hébergement d'un travailleur dans un local commercial non-déclaré a été constaté. Le gérant a également "omis volontairement" de déclarer le lieu réel de l'activité, encore inconnu de l'administration fiscale. Par conséquent, la préfecture annonce la fermeture administrative du garage automobile pour trois mois minimum. A noter que si le gérant ne respecte pas sa sanction, il encoure jusqu'à 2 mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende.