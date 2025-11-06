Actualité

Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 7 au 9 novembre

  • par Loane Carpano

    • Salons, spectacles, compétition, vente de vaisselle, gaming... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les six activités à ne pas manquer pour le week-end du 31 octobre au 2 novembre.

    Exposition de véhicules anciens à Epoqu'auto

    Les passionnés de véhicules anciens devraient passer un bon week-end. Du 7 au 9 novembre, Eurexpo Lyon accueillera le salon Epoqu'auto. Au total, plus de 1 500 véhicules anciens, voitures et motos confondus, sont attendus au parc d'exposition. En plus d'exposer des modèles emblématiques, le salon organisera différentes ventes aux enchères. L'occasion de repartir avec un beau souvenir de l'événement.

    Plus d'informations ici.

    De la vaisselle de chef en vente à l'Hôtel de Ville

    Cuisiner dans la casserole des maisons Bocuse, ou manger sur une nappe du restaurant Georges Blanc, sera bientôt possible grâce à l'événement "Vaisselle des chefs". Comme chaque année, la vaisselle des plus grands restaurants sera mise en vente au sein du salon de l'Hôtel de Ville. Nappes, couverts et assiettes seront disponibles à l'achat tout au long du week-end.

    Toutes les informations en ligne.

    Le petit prince sur glace

    Crédit : le Petit prince sur glace

    C'est un incontournable mais l'avez-vous déjà vu sur la glace ? Samedi 8 novembre, une représentation du célèbre Petit Prince sera donnée au centre des Congrès de la Cité Internationale de Lyon (6e arr.). L'occasion de redécouvrir l'histoire, à travers une chorégraphie sur glace, interprétée par plusieurs patineurs.

    Informations complémentaires ici.

    Une compétition de surf en pleine ville

    City Sure Park
    Session de surf ©City Surf Park

    Autre activité insolite pour occuper votre week-end : l'open de France de city surf park. Première à l'échelle nationale, la compétition de surf indoor réunira les meilleurs surfeurs de vague artificielle du monde. L'événement se tiendra samedi 8 et dimanche 9 novembre au City surf park de Décines-Charpieu.

    Plus de précisions sur l'événement en ligne.

    Un festival dédié au rétrogaming japonais

    gaming jeux vidéos

    Activité à noter dans vos agendas : le Japan Game festival. Les 8 et 9 novembre, la salle de la ficelle se transformera en royaume du rétrogaming.  Famicom, Dreamcast, PC Engine... au total, plus de 120 consoles et bornes d'arcade seront jouables gratuitement tout au long du week-end. Plusieurs personnalités du gaming, telles que Jean-Marc Demoly, ou encore, Frédérick Raynal seront présentes pour l'occasion.

    Programmation complète en lien.

    A ne pas manquer : l'avant première de notre BD

    Nous vous avons gardé le meilleur pour la fin. A l'occasion du festival international de bandes dessinées et de livres illustrés "Bulle d'or", Lyon Capitale présentera en avant-première sa toute nouvelle BD : Les 7 merveilles de Lyon. Une séance de dédicace avec les deux auteurs sera organisée samedi 8 et dimanche 9 novembre au complexe Pierre Minssieux à Brignais.

    Toutes les informations sur le festival ici.

