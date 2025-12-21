Une mère de famille, suspectée d'avoir tué son fils de 12 ans dans le 8e arrondissement de Lyon ce vendredi, est sortie de garde à vue. La femme de 35 ans a été placée en psychiatrie.

La garde à vue de cette mère de famille a été levée. La femme de 35 ans, suspectée d'avoir tué son fils de 12 ans ce vendredi 19 décembre, dans le 8e arrondissement de Lyon, a été hospitalisée en psychiatrie sous contrainte, selon nos confrères du Progrès.

C'est la mère elle-même qui avait contacté les secours dès 6 h du matin, avouant le meurtre de son enfant. Elle s'était rendue sans résistance aux équipes de brigade anticriminalité, les mains couvertes de sang. Le corps du jeune garçon, atteint de handicap mental, avait été retrouvé sans vie dans le salon du logement.

Une autopsie pour connaître les circonstances du décès

Le décès ferait suite à de multiples coups de couteau reçus au niveau de la gorge. Une autopsie doit être effectuée ce lundi 22 décembre afin de déterminer les causes précises de la mort de l'adolescent. Une enquête ouverte pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans a été déléguée à la Direction de la criminalité territoriale (DCT).