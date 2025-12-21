Football
Crédit photo : OL.fr

Football : les Lyonnes s'offrent la dernière victoire de 2025

  • par Claire Martinez

    • Toujours invincibles en championnat, les Lyonnes ont signé une onzième victoire consécutive en disposant de Fleury 91 ce samedi 20 décembre. Score final, 3-0. Un succès qui leur permet de conclure l’année 2025 en tête de la Première Ligue, avec sept points d’avance sur le PSG.

    Encore une fois, les Lyonnes, première au classement, se sont imposés face à leur adversaire du jour, ce samedi 20 décembre. Portées par une dynamique impressionnante depuis le début de saison, les joueuses de Jonathan Giráldez ont une nouvelle fois fait parler leur supériorité, confirmée par une possession largement en leur faveur (71 %). L’ouverture du score de Katoto en première période a rapidement mis les Lyonnaises sur les rails, leur offrant la sérénité nécessaire pour dérouler. En seconde période, Yohannes puis Becho ont aggravé la marque, assurant une victoire nette et sans contestation face à une équipe francilienne débordée.

    Au Groupama Stadium, les Lyonnes ont conclu un début de saison 2025/2026 quasi parfait : 16 victoires et un nul toutes compétitions confondues. Mais aussi une année 2025 particulièrement dominante avec seulement deux revers sur l’ensemble de l’année civile. En affichant onze succès en onze matchs de championnat, elles prennent logiquement les commandes du classement, sept points devant Paris. Une démonstration de constance et de maîtrise qui laisse présager une seconde partie de saison tout aussi ambitieuse pour le club lyonnais.

