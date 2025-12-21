Rugby : le LOU dépassé par la puissance toulousaine

Malgré quelques séquences prometteuses, le LOU Rugby a lourdement chuté face au Stade Toulousain ce samedi 20 décembre avec un score final de 19 - 41.

Il y avait pourtant de quoi y croire au Matmut Stadium ce samedi 20 décembre. Porté par son public, le LOU s'est accroché au score durant une bonne partie de la première période, répondant au défi physique imposé par Toulouse. Mais la pression des visiteurs était trop grande. Les Toulousains ouvrent le score dès la 5e minute grâce à une pénalité. Les hommes de Karim Ghezal ont résisté, trouvant la faille à plusieurs reprises et s'offrant un essai de Camille Chat à la 20e minute suivi d'une transformation de Léo Berdeu (7-10). Toutefois, la maîtrise des hommes d'Ugo Mola a fini par se traduire par plusieurs réalisations avant la fin de la première période, laissant les Lyonnais courir après le score (7-17).

Au retour des vestiaires, le LOU a réussi un moment fort, prenant brièvement l'avantage grâce à une accélération collective bien construite (19-17 à la 48e minute). Mais la tendance est vite inversée. Antoine Dupont entre sur le stade, et les temps de jeu des Rouges et Noir s'enchaînent, validant le bonus offensif avant la fin du match (19-41). Après sa défaite à domicile, l'équipe lyonnaise maintient sa douzième place au Top 14.