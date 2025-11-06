Actualité
Koesio Valence
Crédit : Koesio

Numérique : l'entreprise drômoise Koesio rachète le groupe espagnol Solitium

  • par Loane Carpano

    • Jeudi 30 octobre, l'entreprise de services numériques drômoise Koesio a fait l'acquisition du groupe espagnol Solitium.

    C'est un grand pas pour l'entreprise de services numériques drômoise Koesio. Jeudi 30 octobre, la société dont le siège est basé à Valence a fait l'acquisition du groupe espagnol Solitium. Avec ce rapprochement Koesio voit ses effectifs passer de 3 100 à plus de 4 500 collaborateurs français et internationaux.

    L'intégration de Solitium devrait permettre au groupe drômois de compléter son expertise, notamment sur les domaines des logiciels et solutions d'impressions, dont l'entreprise espagnole est experte.

    "Cette opération constitue la plus importante croissance externe de l’histoire de Koesio", a affirmé le groupe une fois l'affaire conclue.

    Lire aussi : Ecoconception numérique : Valence-Romans parmi les bons élèves

    à lire également
    La Métropole et la Ville de Lyon récompensées pour leur politique énergétique

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    La Métropole et la Ville de Lyon récompensées pour leur politique énergétique 17:24
    Koesio Valence
    Numérique : l'entreprise drômoise Koesio rachète le groupe espagnol Solitium 16:58
    Navette fluviale électrique Le Fenotte de Sytral Mobilités. (Clémence Margall)
    Lyon : les navettes fluviales électriques se dévoilent avant une mise en service d'ici "quelques semaines" 16:20
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 7 au 9 novembre 15:50
    Exposition à la fondation Bullukian : la quête sensorielle et vitale de Prune Nourry 15:15
    d'heure en heure
    Hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire
    Huit nouveaux sites naturels bientôt protégés en Saône-et-Loire 14:40
    Le BHNS doit relier Lyon Part-Dieu à Trévoux. (@Région Aura)
    "Une aberration" : le terminus du bus Trévoux/Part Dieu pose problème aux élus lyonnais 13:57
    Saône-et-Loire : un toiletteur de Mâcon sacré meilleur de France 13:23
    Rhône : des travaux sur la RD30 du 13 au 19 novembre, la circulation interrompue 13:04
    moustique tigre
    Métropole de Lyon : un cas autochtone de chikungunya détecté à Meyzieu 12:30
    Après deux ans de travaux, Gérald Darmanin inaugure le Nouveau Palais de Justice de Lyon 11:58
    Budget 2026 : à Lyon, les retraités mobilisés ce jeudi contre le gel des pensions 11:22
    Michèle Picard - Vénissieux
    "L’égalité ne se proclame pas" : Picard tacle Sarselli sur son programme pour les femmes 10:36
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut