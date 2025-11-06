Jeudi 30 octobre, l'entreprise de services numériques drômoise Koesio a fait l'acquisition du groupe espagnol Solitium.

C'est un grand pas pour l'entreprise de services numériques drômoise Koesio. Jeudi 30 octobre, la société dont le siège est basé à Valence a fait l'acquisition du groupe espagnol Solitium. Avec ce rapprochement Koesio voit ses effectifs passer de 3 100 à plus de 4 500 collaborateurs français et internationaux.

L'intégration de Solitium devrait permettre au groupe drômois de compléter son expertise, notamment sur les domaines des logiciels et solutions d'impressions, dont l'entreprise espagnole est experte.

"Cette opération constitue la plus importante croissance externe de l’histoire de Koesio", a affirmé le groupe une fois l'affaire conclue.

