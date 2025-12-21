Météo
Circulation à Lyon la nuit © Tim Douet
© Tim Douet

Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce dimanche

  • par Claire Martinez

    • La qualité de l'air restera moyenne ce dimanche 21 décembre à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise, grâce aux conditions météorologiques.

    Ce dimanche 21 décembre reste respirable à Lyon. Les pluies attendues au cours de la journée devrait stabiliser la qualité de l'air qui est annoncée comme moyenne dans toute la métropole de Lyon.

    Sur les grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou la D383 qui risquent d'être empruntés en ce premier dimanche des vacances scolaires, les concentrations en particules fines et multi-polluants seront dégradées à mauvaises. Elles seront bonnes en ce qui concerne l'ozone et le dioxyde de soufre.

    à lire également
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 09:53
    Circulation à Lyon la nuit © Tim Douet
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce dimanche 09:30
    Un dimanche pluvieux à Lyon 08:30
    Rollers, DJ : Soirée disco sur la place des jacobins 20/12/25
    Marché de Noël Villeurbanne
    Cadeaux de dernière minute : trois pop-up à Lyon ce dimanche 20/12/25
    d'heure en heure
    Suspecté de viol 6 mois après sa sortie de prison
    Fouilles XXL dans les prisons d'Auvergne-Rhône-Alpes : 311 téléphones et plusieurs kg de stupéfiants saisis 20/12/25
    À Lyon, la Région inaugure le Jardin du Syunik en hommage à l'amitié franco-arménienne 20/12/25
    AirFrance-Boeing777-300ER-YUL-2009
    Un vol Milan-Paris contraint d'atterrir en urgence à Lyon Saint-Exupéry 20/12/25
    Villeurbanne Lyon T1
    À Lyon, une camionnette perturbe le trafic des tramways pendant plus d'une heure 20/12/25
    L’ASVEL impuissante loin de ses bases, la spirale négative se poursuit 20/12/25
    illustration pluie / Photo: Pixabay
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie et inondation 20/12/25
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 20/12/25
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce samedi 20/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut