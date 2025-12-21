Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce dimanche

La qualité de l'air restera moyenne ce dimanche 21 décembre à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise, grâce aux conditions météorologiques.

Ce dimanche 21 décembre reste respirable à Lyon. Les pluies attendues au cours de la journée devrait stabiliser la qualité de l'air qui est annoncée comme moyenne dans toute la métropole de Lyon.

Sur les grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou la D383 qui risquent d'être empruntés en ce premier dimanche des vacances scolaires, les concentrations en particules fines et multi-polluants seront dégradées à mauvaises. Elles seront bonnes en ce qui concerne l'ozone et le dioxyde de soufre.