Actualité
Les deux nouveaux bateaux du Navigones sont arrivés à Lyon. (Capture Twitter Jean Charles Kohlhaas)

Navettes fluviales : les catamarans électriques Navigône sont arrivés à Lyon

  • par Vincent Guiraud

    • Deux bateaux construits aux Sables d’Olonne assureront bientôt les navettes fluviales entre Vaise et Confluence, dans le cadre du réseau TCL.

    Ils s’appellent Le Gone et La Fenotte. Ces deux catamarans 100 % électriques, fraîchement construits aux Sables d’Olonne, viennent d’arriver à Lyon pour rejoindre la flotte du nouveau service de navettes fluviales Navigône, porté par le Sytral. Amarrés à Confluence, ils assureront dès les prochaines semaines la liaison sur la Saône entre Vaise-Industrie et la Presqu’île, jusqu’à Confluence, en un temps de trajet de 40 minutes environ.

    A lire aussi : À Lyon, on a testé les navettes fluviales TCL Navigônes en pleine canicule

    Deux autres embarcations viendront compléter la flotte au printemps 2026. Le service, lancé cet été, fonctionne déjà avec le Vaporetto et une autre navette, dans le but de compléter l’offre TCL aux côtés du métro, tram, bus et funiculaire.

    Les bateaux circuleront toutes les 30 minutes aux heures de pointe avant un passage à toutes les 15 minutes dès avril 2026. Le Sytral table sur 560 000 voyages annuels pour cette nouvelle offre de mobilité douce sur la Saône.

