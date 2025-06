Une semaine après le lancement des navettes fluviales Navigônes, Lyon Capitale a testé pour vous la nouvelle offre du réseau TCL.

Depuis mercredi 18 juin, les navettes fluviales Navigônes circulent sur la Saône. Accessibles avec l'abonnement TCL, ou au prix de trois euros par trajet, la flotte TCL permet de relier Vaise Industrie à la Presqu'île en passant par les Subsistances en 23 minutes. Lors des mercredis après-midi et des week-end, les bateaux poursuivent leur route jusqu'à Confluence pendant dix-sept minutes supplémentaires.

Côté fréquences, les navettes fluviales opèrent un trajet par heure aux horaires creuses, puis un toutes les 30 minutes en heure de pointe. A noter qu'à terme, les bateaux devraient naviguer toutes les quinze minutes en heure de pointe.

Les titres de transport sont scannés à l'intérieur de la navette.

De Vaise à Confluence

Une semaine après le lancement de la nouvelle offre TCL, à notre tour de tester les navettes fluviales. Loin de l'agitation de la ville, nous embarquons à l'arrêt Vaise Industrie, l'un des deux points de départ de la navette. Si l'aspect visuel de la halte fluviale encore en travaux peut laisser penser s'être trompé d'endroit, l'arrêt est bien là, situé en amont de la rue Laborde (9e). A bord, nous n'hésitons pas longtemps avant de nous installer à l'extérieur du bateau. Un choix bien récompensé par l'air frais et la vue. Il y a ici comme un air de vacances.

Direction les Subsistances, au milieu d'un décor calme et arboré. Nous vous conseillons d'ouvrir les yeux lors de cette portion pour observer des familles de cygnes et des bancs de poissons. Après une courte halte au premier arrêt, cap sur la Presqu'île.

Après s'être arrêtés pour prendre de nouveaux passagers à hauteur du quai Saint-Antoine, place à notre partie préférée du trajet. Fourvière, cathédrale Saint-Jean, église Saint-Georges : du pont Clémenceau à Confluences les beaux bâtiments se succèdent. Près de 40 minutes après notre départ de Vaise, nous voici arrivées à hauteur du centre commercial de Confluence où notre expérience se conclut.

Un moyen d'échapper aux fortes chaleurs

En pleine période de canicule, l'arrivée des navettes fluviales tombe à pic pour échapper aux fortes chaleurs. Même sous 35 degrés, Navigône permet de profiter d'une parenthèse fraîcheur non négligeable et difficile à trouver : "Ca change des transports, en plus ça permet d'avoir de l'air", souligne une passagère.

Si vous êtes chanceux et qu'une halte fluviale se situe sur votre trajet, Navigône permet en effet d'échapper aux 31 degrés du métro lyonnais. Elle constitue également une alternative plus agréable aux transports en commun avec des vues faisant leur petit effet.

"Ca permet de découvrir Lyon sous un nouvel angle"

Pour la majorité des personnes à bord, les bateaux TCL sont un succès : "C'est génial, ça permet de découvrir Lyon sous un nouvel angle", partage l'une des passagères. Elle poursuit : "Pour visiter Lyon c'est une bonne idée." "C'est pratique de pouvoir le faire gratuitement avec la carte de transport TCL" ajoute une autre.

Seule petite frustration : le nombre d'arrêts. "C'est super mais ça serait encore mieux de pouvoir le prendre à d'autres endroits" partage un passager. "J'aurais bien aimé le prendre plus souvent, mais il ne s'arrête pas vers chez moi", explique une autre. De notre côté, nous aurions aussi aimé que le trajet ne s'arrête jamais pour profiter d'autres vues et de l'air frais.

