Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie et inondation, la Haute-Loire en vigilance crues

Le département de l'Ardèche passe en vigilance orange pluie-inondation ce dimanche 21 décembre 2025. La Haute-Loire est quant à elle en vigilance jaune crues.

La vigilance jaune se transforme en orange dans le département de l'Ardèche ce dimanche 21 décembre. "Les pluies s'intensifient de nouveau en cours de journée, devenant plus marquées en cours d'après-midi et soirée.

Il est attendu sur la Cévenne ardéchoise, pour ce dimanche, 100 à 130 mm, localement jusqu'à 160 mm. Ces cumuls viennent s'ajouter à ceux déjà observés ces 2 derniers jours", décrit Météo France.

En effet, le département d'Auvergne-Rhône-Alpes est touché par des précipitations depuis jeudi. "Les pluies se sont intensifiées une première fois en journée de vendredi et samedi matin. Samedi après-midi et la nuit de samedi à dimanche, les pluies ont baissé en intensité sans toutefois s'arrêter.

Sur la Cévenne ardéchoise, on relève 30 à 50mm ces dernières 24h, et plus de 100 à 150mm au cous des dernières 48h", précise l'agence météorologique.

Bien que les intensités pluvieuses restent modérées, la vigilance reste de mise. En parallèle, les tronçons Ardèche amont, Ardèche aval et Beaume-Chassezac sont placés en vigilance jaune crues.

Vigilance jaune en Haute-Loire

En ce qui concerne les autres départements de la région, la Haute-Loire est placée en vigilance jaune crues et vent ce dimanche à partir de 9 h et ce pour toute la jounée.