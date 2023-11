Lyon : bilan positif pour l'expérimentation propreté des quais de Saône

Selon la Métropole de Lyon, plus de 80% des personnes interrogées en juillet 2023 expriment un avis positif sur l’état de propreté des quais de Saône.

Dans un communiqué de presse, la métropole de Lyon s'est félicitée de son expérimentation mise en place en juin dernier pour réduire les déchets abandonnés au sol sur les quais de Saône à Lyon. Face à la forte affluence, surtout en soirée, durant l'été, la métropole avait décidé de mettre en place ce dispositif avec l'éco-organisme Citeo.

Sur les quais Saint-Vincent et de la Pêcherie, les poubelles avaient été déplacées depuis le quai bas vers le quai haut, un contenant spécial pour boîte à pizza avait été installé et une sensibilisation menée pour "inciter les usagers à remonter leurs déchets sur le quai haut et ne rien jeter sur l’espace public".

Sur le quais des Célestins, si le dispositif existant, avec des poubelles et des silos à verre sur le quais bas, avait été maintenu, une opération de sensibilisation avait également été menée. Résultat, selon la Métropole de Lyon, 80% des personnes interrogées en juillet 2023 expriment un avis positif sur l’état de propreté des quais Saint-Vincent, de la Pêcherie et des Célestins, contre seulement 28% en 2022.

L'opération de détagage se poursuit

"Moins de déchets au sol ont ainsi été abandonnés sur les quais, en premier lieu les bouteilles de verre (-58% de bouteilles de verre abandonnées)", explique le communiqué.

A lire aussi : À Lyon, le grand flou sur le détagage des quais de Saône

De plus, la Métropole de Lyon poursuit ses opérations de détagage de l'ensemble des quais de Saône. Le but est de faire place nette avant la fin d'année.