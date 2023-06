À Lyon, le grand flou sur le détagage des quais de Saône

Sujet à débat, le très onéreux détagage des quais de Saône de Lyon se révèle plus flou qu’il n’y paraît. Ville et Métropole de Lyon s’accordent pour dire que le nettoyage relève de la compétence de la seconde, mais une convention signée en 2021 acte l’inverse.

Très nombreux, les tags qui recouvrent les murs des quais de Saône font beaucoup parler d’eux et couler de l’encre en quantité depuis quelques semaines. D’autant plus depuis que le 13 juin nous dévoilions dans Lyon Capitale la position de la Métropole de Lyon sur le sujet du détagage de la portion de 650 m2 des quais située entre la passerelle Saint-Vincent et le pont Bonaparte.

"Pas de statu-quo" selon la Métropole

Interrogés depuis plusieurs semaines, les services de la Métropole de Lyon nous ont finalement répondu, "pour l’instant, il a été décidé de ne pas « détaguer »" cette portion de 650 m2 dont la facture s’élèverait à 55 000 euros, "car dès que c’est nettoyé c’est "retagué" dans la foulée". Non sans préciser qu’un "détagage" partiel a été effectué un peu plus loin, le 9 juin, entre le pont Bonaparte et la passerelle Saint-George.

Depuis, le 19 juin sur Twitter, le président de la Métropole de Lyon a tenu à démentir cette information pourtant délivrée par ses services, affirmant : "Il est totalement faux d'affirmer que nous refusons d'agir ou que nous n'agissons pas. Chaque remise au propre, a une durée très éphémère et cette situation ne nous satisfait pas (nettoyage coûteux pour la collectivité), pas plus que le statu quo. Nous cherchons donc une solution pérenne afin de lutter contre ces dégradations et ne pas engendrer un coût trop important pour la collectivité". Dont acte.

Les solutions pérennes évoquées par la collectivité pourraient ainsi prendre la forme de "revêtements ou de produits anti-tag", mais aussi d’une "fresque artistique". Un projet évoqué il y a quelques semaines à notre rédaction par Catherine David, la directrice adjointe en charge de l’espace public pour la Métropole de Lyon, mais qui se heurte pour le moment à l’autorisation des Architectes des bâtiments de France en raison notamment de la proximité des quais avec des monuments historiques.

La convention qui change tout ?

Problème, d’après une convention intitulée "Dispositif de Propreté - Rives de Saône" signée entre la Ville de Lyon et la Métropole, entrée en vigueur le 1er mai 2021, la charge de ce détagage incomberait en réalité à la municipalité dirigée par Grégory Doucet. Effective jusqu’en avril 2025 et n’ayant à notre connaissance pas fait l’objet d’avenant, cette convention précise "il a été décidé de confier à un intervenant unique, en l’espèce la Métropole de Lyon, le nettoiement des espaces dénommés « Rives de Saône » (le détagage des surfaces verticales restant de compétence Ville)."

"Le détagage des surfaces verticales restant de compétence Ville" Extrait de la convention Dispositif de Propreté - Rives de Saône

Conformément au plan ci-dessous, la Métropole de Lyon assure ainsi l’entretien courant et le nettoiement relevant de la compétence de la Ville de Lyon sur le site des Rives de Saône sud (1er, 2e, et 4e arrondissement), soit la promenade du Défilé de Saône et le Quai Gillet. La partie située plus au nord, intitulée "Chemin nature" et 100% à la charge de la Métropole de Lyon, ne rentrant pas dans cette convention.

Le partie des quais de Saône sur laquelle porte la convention. (Crédit DR)

La Métropole de Lyon prend donc à sa charge : le balayage et lavage de l’ensemble des espaces en bas-ports, le nettoiement après crues, le vidage des corbeilles de propreté, le nettoiement suite à manifestations événementielles ou encore le nettoiement des aires de jeux, du mobilier urbain et des œuvres d’art situées sur les espaces en bas-port et en quai haut. En revanche, comme écrit dans la convention "Les prestations suivantes, qui relèvent de la compétence de la Ville de Lyon, sont exclues de la présente convention" :

Entretien des équipements requérant une technicité particulière : réseau d’éclairage public, alimentation des bassins et fontaines,

Gestion horticole des espaces verts sur les séquences Gillet et Défilé,

L’enlèvement des tags, affiches et affichettes sur les parties verticales.

Sollicitées depuis plusieurs jours sur ce denier point, à ce stade ni la Métropole de Lyon ni la Ville de Lyon n’ont été en mesure d’éclaircir ce flou et de nous dire avec certitude à qui incombe le détagage des quais de Saône à la lumière de cette convention.

