Les usagers des TCL pourront descendre entre deux arrêts de bus

Jeudi, le conseil d'administration du Sytral, autorité organisatrice des TCL, a confirmé que descendre entre deux arrêts de bus serait désormais possible sur l'ensemble de ces lignes.

Si vous prenez le bus tard le soir pour rentrer chez vous mais que l'arrêt TCL est un peu éloigné de votre domicile, vous avez peut-être déjà utilisé ce service, qui avait été testé depuis mars 2019 sur plusieurs lignes de bus à Lyon et dans la métropole. La descente à la demande, comprenez descendre entre deux arrêts de bus, permet à une personne seule de se rapprocher au plus près de sa destination.

Ce dispositif, qui avait été testé d'abord sur la ligne C14 avait ensuite été étendu aux lignes 7, 52, C12 et C5.

C'est une possibilité offerte aux usagers des transports en commun lyonnais à partir de 22h et qui va être pérennisée comme l'a expliqué le Sytral, autorité organisatrice des TCL, au cours de son conseil d'administration. Toutes les lignes de bus du réseau profiteront désormais du service. "Cette mesure est très bien perçue. Et rien que le fait que ce soit possible, cela rassure", explique au Progrès l'écologiste Vinciane Brunel Vieira.