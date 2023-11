Lyon : Doucet et les enfants de l’école Paul Bert lancent la période de plantation

Ce vendredi 17 novembre, le maire de Lyon, Grégory Doucet, et des enfants de l’école élémentaire Paul Bert (3e arr.) ont lancé la période de plantation. Un moment "pédagogique" pour répondre aux enjeux du dérèglement climatique.

Ce vendredi 17 novembre après-midi, les classes de CE1 et CE2 de l’école primaire Paul Bert (3e arr.) ont pu jouer les jardiniers. Dans le cadre de la période de plantation, qui a débuté en octobre, les deux classes ont été rejointes par le maire de Lyon, Grégory Doucet, ainsi que ses adjoints Gautier Chapuis, adjoint au maire de Lyon en charge de la végétation, la biodiversité, la condition animale et l’alimentation et Stéphanie Léger, adjointe au maire de Lyon déléguée à l'éducation.

Grégory Doucet, Gautier Chapuis et les élèves à l'école Paul Bert (3e arr.). CM

L’école Paul Bert symbole du projet éducatif de la Ville

17 nouveaux arbres arborent désormais la cour de l’école. Ce moment "participatif, convivial et pédagogique", s’inscrit dans le projet environnemental de la Ville de Lyon qui a pour objectif de végétaliser le plus grand nombre d’îlots de chaleur. "Ce qui se passe dans la cour de l’école est le déploiement de notre objectif éducatif", a déclaré Gregory Doucet. Déjà, lors de la rentrée scolaire, les élèves avaient pu découvrir leur toute nouvelle "cour nature". Fini le béton, désormais 55 % de la cour est en sol naturel. Et les arbres plantés cet après-midi viennent peaufiner cette nouvelle cour qui semble beaucoup plaire aux enfants.

Lire aussi : Face aux températures anormales, Lyon va accélérer sa végétalisation

Les enfants ont eu, par ailleurs, une place majeure dans la conception de cette cour. "Ce qui a été fait ici a été fait avec les enfants. On leur donne le pouvoir d’agir, on les écoute et on leur donne une réalisation concrète", déclarait toujours l’édile cet après-midi.

La végétalisation, un enjeu phare du mandat

Depuis sa prise de mandat, Grégory Doucet a fait de la végétalisation un de ses principaux enjeux. Depuis 2020, c’est "141 millions d’euros" qui ont été investis dans la végétalisation de la ville dans le cadre du "plan nature." Et durant cette période de plantation, qui s’étale d’octobre à mars, la Ville souhaite végétaliser "47 nouveaux espaces."

La nouvelle "cour nature" de l'école Paul Bert inaugurée à la rentrée 2023. CM

Un projet également soutenu par la Métropole de Lyon. Les deux collectivités ont conjointement signé le "projet de territoire" qui prévoit notamment "10,1 millions d’euros" pour végétaliser les cours d’école. Cet été, sept nouvelles cours nature ont été livrées.

Lire aussi : Lyon : végétalisation, débitumisation, un exemple concret du "plan nature" dans le 7e arrondissement