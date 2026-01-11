Pollution : une qualité de l’air toujours bonne ce dimanche à Lyon 

Le léger vent permet une nouvelle fois de disperser les particules fines présentes dans l’atmosphère, la qualité de l’air est donc bonne ce dimanche 11 janvier à Lyon.

La qualité de l’air est toujours bonne ce dimanche 11 janvier. Le vent encore présent à Lyon permet en effet de maintenir une faible concentration en multi-polluants dans l’atmosphère.

Mais ces bonnes conditions atmosphériques ne devraient pas tenir longtemps en raison du retour du beau temps dans la région et de la diminution progressive de la brise.

Seuls les grands axes de circulation de la métropole lyonnaise restent touchés par des épisodes de pollution plus importants au cours de la journée, mais les indices Atmo Auvergne-Rhône-Alpes restent "bons" voire "moyens".