Météo : un ciel encore voilé ce dimanche à Lyon et 4 degrés attendus 

Le ciel restera assez nuageux, malgré des éclaircies visibles au cours de la journée ce dimanche 11 janvier. Les températures resteront néanmoins froides avec 4 degrés attendus.

C’est une nouvelle journée froide et plutôt nuageuse qui attend les Lyonnais ce dimanche 11 janvier. Ce matin, le ciel est en effet déjà voilà en raison de nuages bas, et le mercure indique 0 degré.

Au cours de la journée, la brume sera remplacée par des nuages d’altitude assombrissant le ciel, bien que des éclaircies seront parfois visibles. Le vent, quant à lui, sera moins important qu’hier, mais renforcera la sensation de froid, les températures étant encore très basses avec seulement 4 degrés attendus.