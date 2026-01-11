Un jeune homme blessé par arme blanche sur un point de deal à Villeurbanne

Samedi 10 janvier, un jeune homme a été blessé par arme blanche à proximité d’un point de deal de Villeurbanne. Les auteurs ont pris la fuite.

Il était environ 20 heures hier, samedi 10 janvier, lorsqu’un jeune homme de 23 ans a été blessé par arme blanche à l’abdomen, rapporte Le Progrès, alors qu’il se trouvait sur un point de deal à Villeurbanne. Les suspects, deux individus circulant à trottinette ont également fait usage d’une arme longue, avec laquelle ils ont tiré en l’air, avant de prendre la fuite.

La victime, bien connue des forces de l’ordre, serait en lien avec le trafic de stupéfiants et faisait l’objet d’une interdiction administrative de paraître à cette adresse du quartier Grandclément. Elle a été prise en charge sans que son pronostic vital ne soit engagé. Une enquête a été ouverte puis confiée à la Division de la criminalité territoriale afin d’identifier les suspects et de faire toute la lumière sur cet incident.

