Culture

Littérature : "Gangnam", bons baisers de Corée

  • par Caïn Marchenoir

    • Traduit en dix langues, Ian Manook est notamment l’auteur de la trilogie Yeruldelgger (qui se déroule dans les steppes de Mongolie) pour laquelle il a reçu le Grand Prix des lectrices de ELLE et le prix Quais du Polar (en 2014). 

    C’est un grand voyageur, et c’est de ses expéditions lointaines qu’il tire l’inspiration pour ses romans policiers. Gangnam, son dernier opus, se situe en Corée du Sud. On y suit l’enquête, plus ou moins officieuse, d’un ex-policier mafieux, surnommé Gangnam, après l’enlèvement d’une touriste française qui se révèle être la femme d’un ex-policier français (oui, il y a deux ex-policiers dans l’histoire). 

    On plonge dans les bas-fonds, les marchés aux poissons, les boîtes, les bouibouis et les quartiers mal famés coréens. Poursuites, bastons et violences en tout genre sont au menu, pimenté, de ce polar qui tient un rythme infernal. Davantage encore quand le kidnapping devient l’enjeu d’une sanglante guerre de gangs autant qu’un règlement de comptes entre différents services de police (apparemment c’est aussi une spécialité là-bas). 

    D’autant plus que le suicide d’une idole de la pop coréenne se mêle au tableau (ce serait trop long de vous expliquer comment). Ian Manook a l’art de construire des intrigues compliquées où l’on se perd avec un bonheur mêlé d’effroi, sans pouvoir lâcher son bouquin une fois qu’on y est entré. C’est moins cher qu’un billet d’avion pour la Corée du Sud, et on a l’impression d’y être !

    Gangnam – Ian Manook, éditions Flammarion, 479 p., 22,50 €.

    à lire également
    Théâtre : Carole Bouquet rend hommage à Samuel Paty au Radiant-Bellevue

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Littérature : "Gangnam", bons baisers de Corée 14:00
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : un pickpocket arrêté dans le métro est rattrapé par un cambriolage commis en 2024 13:13
    La Ville de Lyon autorise les familles hébergées au parc Blandan à rester jusqu’à la fin de la trêve hivernale 12:29
    Municipales : le député LFI Abdelkader Lahmar officialise sa candidature à Vaulx-en-Velin 11:47
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : une qualité de l’air toujours bonne ce dimanche à Lyon  11:01
    d'heure en heure
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Auvergne-Rhône-Alpes : trois morts dans deux avalanches dans les Alpes 10:22
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Crues et avalanches : cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 09:44
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Météo : un ciel encore voilé ce dimanche à Lyon et 4 degrés attendus  09:09
    Municipales : l'Union des démocrates musulmans français présentera une liste à Vénissieux 10/01/26
    Lyon : un dispositif de sécurité renforcé à la Guillotière pour le match Algérie-Nigeria 10/01/26
    Au sud Lyon : Polytechnyl, la filiale française de Domo Chemicals, placée en redressement judiciaire 10/01/26
    Trois caravanes s’installent illégalement dans cette commune au sud-est de Lyon 10/01/26
    Illustration devoir enfants @Photo de Mikhail Nilov /Pexels
    Une réunion d’information sur les modes de garde des enfants organisée à Villeurbanne le 20 janvier 10/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut