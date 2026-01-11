Municipales : le député LFI Abdelkader Lahmar officialise sa candidature à Vaulx-en-Velin

Le député France Insoumise de la 7e circonscription du Rhône, Abdelkader Lahmar, a annoncé se lancer dans la course aux municipales à Vaulx-en-Velin face à la maire (PS) sortante Hélène Geoffroy.

Le député insoumis de la 7e circonscription du Rhône, Abdelkader Lahmar, a officialisé sa candidature pour les élections municipales de mars prochain chez nos confrères du Monde. Accompagné hier par le leader LFI Jean-Luc Mélenchon dans le quartier du Mas du Taureau, Abdelkader Lahmar a également annoncé sceller une alliance avec les communistes, les écologistes, mais également avec le mouvement l’Après. Il fera face à la maire (PS) sortante Hélène Geoffroy.

"Je veux que cette ville retrouve sa fierté. Au cours des derniers mandats, la rénovation urbaine a consisté à chasser les pauvres de nos quartiers populaires, avec des logements sociaux volontairement insuffisants, au nom d’une mixité sociale qui insulte celles et ceux qui ont fait l’histoire de la ville", a ainsi déclaré le candidat, accusant dans le même temps Hélène Geoffroy de "clientélisme qui mine la ville".

⚡🔴 Ce fut un grand moment d’accueillir @JLMelenchon chez moi, à Vaulx-en-Velin, entouré de très nombreux Vaudais·es, et de pouvoir échanger avec lui en toute simplicité.



L’accueil a été exceptionnellement chaleureux. De très bonnes nouvelles seront annoncées très… pic.twitter.com/iQeIKpfljM — Abdelkader Lahmar (@AK_Lahmar) January 10, 2026

Lire aussi : Municipales 2026 : Hélène Geoffroy officialise sa candidature à Vaux-en-Velin et écarte l'idée d'une alliance avec LFI