Actualité
Samuel Paty. DR

Une cérémonie en mémoire de Samuel Paty organisée à Villeurbanne

  • par Loane Carpano
  • 1 Commentaire

    • Le 16 octobre prochain, une cérémonie en mémoire de l'enseignant Samuel Paty, se tiendra sur l'Esplanade de l'Ecole de nationale de musique de Villeurbanne.

    Une cérémonie en mémoire de Samuel Paty, se tiendra sur l'Esplanade de l'Ecole nationale de musique de Villeurbanne la 16 octobre prochain à 18 h. Au cours de cette dernière, les plaques de la place, renommé "Esplanade Samuel-Paty" seront dévoilées en présence du maire.

    Une minute de silence, prévue pour rendre hommage à l'enseignant assassiné par un terroriste, suivra l'inauguration. Les élèves de l'école Nationale de musique interpréteront ensuite plusieurs titres, dont "One Love" de U2 et "Aimons-nous amis", de Michèle Bernard.

    Lire aussi :

    à lire également
    gendarmerie
    Ain : le colonel Hugonnet prend le commandement de la gendarmerie

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    gendarmerie
    Ain : le colonel Hugonnet prend le commandement de la gendarmerie 19:44
    Marche nordique
    La NordicWalkin'Lyon de retour pour une 10e édition 19:31
    Mertensia, la promesse d'un restaurant qui s'épanouit 19:30
    Cocaïne sachets culinaires Douanes
    Un Lyonnais intercepté avec près de 700 kg de résine de cannabis dans son camion 19:02
    Une cérémonie en mémoire de Samuel Paty organisée à Villeurbanne 18:36
    d'heure en heure
    immeuble Tonkin drogue
    Le Tonkin : "Les deux derniers points de deals éradiqués"  18:28
    Lyon et Francfort célèbrent 65 ans de jumelage 18:03
    expo titanic la sucrière Lyon
    On a testé : l'exposition Titanic, embarquement sur l'insubmersible navire 17:34
    PAF Police aux frontières
    Brignais : un homme tué par balle sur une aire de gens du voyage 16:58
    mâchon bouchon Lyon gastronomie
    Mâchon’Week 2025 : Lyon célèbre sa tradition gourmande du mâchon 16:01
    Ain : un nouveau site à 4 millions pour la Régie des transports 15:28
    stupéfiants Tonkin police
    Villeurbanne : plusieurs individus écroués pour trafic de drogue après un coup de filet au Tonkin 15:23
    transavia aéroport de lyon
    Transavia : une ligne Lyon Saint Exupéry - Praia lancée fin octobre 14:59
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut