Une cérémonie en mémoire de Samuel Paty organisée à Villeurbanne

Une cérémonie en mémoire de Samuel Paty, se tiendra sur l'Esplanade de l'Ecole nationale de musique de Villeurbanne la 16 octobre prochain à 18 h. Au cours de cette dernière, les plaques de la place, renommé "Esplanade Samuel-Paty" seront dévoilées en présence du maire.

Une minute de silence, prévue pour rendre hommage à l'enseignant assassiné par un terroriste, suivra l'inauguration. Les élèves de l'école Nationale de musique interpréteront ensuite plusieurs titres, dont "One Love" de U2 et "Aimons-nous amis", de Michèle Bernard.

