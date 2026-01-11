Auvergne-Rhône-Alpes : trois morts dans deux avalanches dans les Alpes

Trois skieurs ont perdu la vie hier, samedi 10 janvier, dans deux avalanches en Savoie alors qu’ils évoluaient en hors-piste : deux hommes à Val d’Isère et un troisième dans la station d'Arêches-Beaufort.

Alors que Météo France avait placé toutes les Alpes en risque "fort" d'avalanche pour le week-end, dans la grande station savoyarde de Val-d'Isère, deux hommes, qui n'étaient pas équipés de détecteurs de victime d'avalanche (DVA) et évoluaient en hors-piste, ont été emportés par une coulée de neige.

Ils n'ont pu être localisés que grâce à leurs téléphones portables, ensevelis sous 2,5 m de neige, mais trop tard pour pouvoir les réanimer, selon l'office du tourisme.

Un troisième skieur perd la vie

À une soixantaine de kilomètres de là, dans la station d'Arêches-Beaufort, toujours en Savoie, un skieur a péri dans une avalanche, et une autre personne, qui l'accompagnait, n'a eu la vie sauve que grâce à la présence d'un pisteur qui l'a entendu crier, a expliqué à l'AFP Jean-Pierre Mirabail, le président de la société d'exploitation de la station. Elle a été hospitalisée dans un état grave.

Vendredi, Météo France avait averti que le manteau neigeux dans les Alpes serait caractérisé ce week-end par une "instabilité généralisée" avec un risque "fort" d'avalanche dans presque tous les massifs. L'organisme avait prévenu d'un risque de niveau 4 sur 5, selon l'échelle européenne du danger d'avalanche, et avait recommandé "la plus grande prudence" en dehors des pistes balisées et ouvertes. Lorsque le risque est à ce degré, "le passage d'un seul" skieur peut "déclencher des avalanches de taille importante", avait mis en garde le prévisionniste.