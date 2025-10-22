Le prolongement du tramway T6 entre les Hôpitaux-Est et le campus LyonTech-La Doua entre dans sa dernière ligne droite. Les essais dynamiques ont débuté à Villeurbanne, ultime étape avant une mise en service prévue le 14 février 2026.

C'est la dernière ligne droite avant le lancement officiel du prolongement du T6 le 14 février 2026. L'étape des essais dynamiques débutait ce mercredi 22 octobre près du Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Une période de 3 mois s'ouvre à présent pour s'assurer de la conformité des installations. Première victoire ce matin, deux rames de tramway sans voyageurs ont circulé à faible allure, (de 2 à 5 kilomètre heure), le tout sans encombre. Un moment commenté par Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon : "C'est une grande joie d’avoir ce tramway qui circule après autant d’attente". Pour rappel, ce prolongement se situe entre les Hôpitaux-Est et le campus Lyon Tech La Doua - Insa Lyon et passe notamment par les quartiers Grand Clément et Gratte Ciel de Villeurbanne.

Avant l'ouverture de cette ligne aux voyageurs, deux autres phases de tests doivent encore avoir lieu. Tout d'abord, une vérification sera effectuée sur tous les sous-systèmes des rames en circulation. Enfin, les essais de validation viendront boucler cette phase d'essais dynamiques. L'objectif étant d'établir une conclusion sur l'exploitabilité de la ligne ainsi que de vérifier la performance des tramways à plus haute vitesse (10 à 40 kilomètres/heures). Ces essais se dérouleront principalement de jour et en semaine, parfois la nuit et le week-end. "Une à deux rames par jour circuleront jusqu’à fin novembre puis le rythme s’accélèrera dès le mois de décembre" explique le communiqué de Sytral mobilités.

Pour garantir cela, le Sytral à dû faire face à quelques difficultés : "Ce qui est compliqué c’est qu’on est dans un hyper centre, il faut faire avec l’environnement, la vie économique et les riverains, c’est une situation complexe", explique Axel Sabouret, chef de projet.

350 agents formés à ce tronçon

Afin d'appréhender au mieux ce prolongement du T6, le Sytral accorde une attention particulière à la formation de ses agents. En effet, 23 nouveaux conducteurs sont actuellement en passe d'être recrutés. Ajouté à cela, la formation de 350 agents sur ce nouveau tronçon. Cela leur permettra d'accentuer leur connaissance des installations spécifique à ce secteur. Cela concerne donc "la conduite sur une aire piétonne dans le centre de Villeurbanne, sur une voie unique sur la rue Billon, et sur les autres zones de manœuvres de signalisation ferroviaire (Gare de Villeurbanne et la Doua)", explique le communiqué.

Cette nouvelle opportunité de transport, toujours en phase de test, semble faire l'unanimité auprès des riverains. "Bravo pour votre travail on est content d’avoir ça", entend-on dans la rue. "C'est une bonne chose, ça permet de relier le métro. Là je prend le bus, mais dès que le tram fonctionnera ça va changer", explique Monique, retraitée. Si cette dernière étape s'avère concluante, le prolongement de cette ligne T6 sera effective dès le 14 février prochain.