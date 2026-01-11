Savoie : deux nouveaux morts dans des avalanches à La Plagne et Courchevel

Deux skieurs ont de nouveau perdu la vie ce dimanche 11 janvier dans des avalanches à La Plagne et Courchevel, en Savoie, alors qu’ils faisaient du hors-piste.

Deux nouveaux drames se sont déroulés ce dimanche 11 janvier. Après les avalanches de samedi ayant fait trois morts, deux skieurs ont également perdu la vie dans des avalanches alors qu’ils faisaient du hors-piste à La Plagne et Courchevel, en Savoie, rapporte Ici Savoie.

À Courchevel, les secours ont été alertés aux alentours de 11h30, mais le skieur était déjà enseveli par l’avalanche qui est survenue dans le secteur hors-piste de Roche Grise. La deuxième victime, un Anglais d’une cinquantaine d’années, a également été retrouvée ensevelie, tandis que des pisteurs, des gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Courchevel et des moniteurs de la station étaient mobilisés.

Deux autres blessés

Parmi les six autres départs d’avalanches recensés aujourd’hui en Savoie, deux ont fait deux blessés. Un skieur, dans un secteur hors-piste d’Orelle, a été retrouvé blessé, mais conscient, par les pisteurs-secouristes après avoir été emporté par une coulé avec un autre skieur. Et un snowboardeur retrouvé à moitié enseveli puis transporté vers l’hôpital de Bourg-Saint-Maurice en situation d'hypothermie.

La préfecture de Savoie appelle par ailleurs à la prudence. "À 12h30, les services de secours sont déjà intervenus sur 6 avalanches sur différents massifs aujourd'hui. Le manteau neigeux est instable et le risque d’avalanche est majeur sur l’ensemble des massifs, aujourd'hui et dans les prochains jours. Les services de sécurité et des pistes alertent également sur le danger d’une pratique hors-piste dans les conditions actuelles".

