Meurtre raciste au sud de Lyon, une cagnotte ouverte pour soutenir la famille de la victime. Capture d’écran

Meurtre raciste au sud de Lyon : une cagnotte ouverte pour soutenir la famille de la victime

  • par Clémence Margall

    • Après la découverte mardi 6 janvier du corps d’un jeune homme dans un étang près de Lyon, la famille de la victime a ouvert une cagnotte en ligne afin d’aider "la maman d’Ismaël à surmonter les charges financières liées à cet événement tragique".

    Mardi 6 janvier, le corps sans vie d’un jeune homme maghrébin, Ismaël Aali, était découvert dans l'étang du Prin, sur la petite commune de Loire-sur-Rhône, à une dizaine de kilomètres au sud de Lyon.

    Un suspect s’était ensuite livré au commissariat, révélaient nos confrères du Progrès. Jeudi, le parquet de Lyon a ouvert une information judiciaire "du chef de meurtre commis en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion", tandis que le suspect doit être prochainement présenté à un juge d’instruction.

    Face à ce drame, la famille de la jeune victime de 20 ans a ouvert une cagnotte en ligne afin d’aider "la maman d’Ismaël à surmonter les charges financières liées à cet événement tragique", peut-on lire. "Votre aide, minime soit elle, peut ouvrir de grandes portes. Merci du fond du cœur pour votre soutien, vos dons et vos douas. Qu’Allah vous récompense pour votre générosité", écrit toujours la famille. Pour l’heure, plus de 2 400 euros ont été récoltés.

    Lire aussi : Cadavre retrouvé au sud de Lyon : une enquête ouverte pour meurtre raciste ou au motif religieux

