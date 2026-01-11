Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas veut une "charte de modération des loyers"

Opposer à l’encadrement des loyers, le candidat à la Ville de Lyon, Jean-Michel Aulas, souhaite mettre en place une "charte de modération des loyers" obligatoire.

Le candidat Cœur Lyonnais pour les municipales détaille un peu plus son programme. Dans une tribune publiée chez nos confrères d’ActuLyon, intitulée "Encadrement des loyers : quand le dogmatisme aggrave la crise qu’elle prétend résoudre", Jean-Michel Aulas propose ainsi de mettre en place une "charte de modération des loyers" obligatoire, et accuse les écologistes de poursuivre "des objectifs qui peuvent paraître légitimes, mais persistent à y répondre par des outils fondés sur une lecture dogmatique de l’économie".

Pour rappel, le président de la Métropole de Lyon et candidat à sa réélection, Bruno Bernard, souhaite quant à lui étendre le dispositif dans huit nouvelles communes : Caluire-et-Cuire, Vénissieux, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Bron, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon et Tassin-la-Demi-Lune.

L’encadrement "n’a pas démontré sa capacité à faire durablement baisser les loyers"

"À Lyon, comme dans toutes les grandes métropoles attractives, nous faisons face à une crise de l’offre. Ville dense, foncier rare, règles d’urbanisme complexes, délais de production trop longs : la demande augmente, l’offre ne suit plus", constate ainsi l’ex-boss de l’Olympique Lyonnais, qui ajoute : "L’encadrement des loyers ne crée aucun logement. Il ne libère aucun terrain, ne raccourcit aucun délai, n’augmente ni la production neuve ni la rénovation du parc existant. Il administre la pénurie au lieu de la résorber".

Jean-Michel Aulas affirme par ailleurs que "contrairement à ce qui est souvent affirmé, il n’a pas démontré sa capacité à faire durablement baisser les loyers dans les zones tendues. Les travaux économiques disponibles montrent des effets au mieux limités et temporaires, mais surtout des conséquences négatives à moyen terme". S’il est vrai que les études concernant l’efficacité de l’encadrement des loyers divergent, hormis à Paris, un rapport parlementaire publié fin septembre avait pourtant proposé de pérenniser le dispositif en soulignant son efficacité pour "éviter les loyers excessifs".

Une charte "construite localement" et "obligatoire"

À la place, donc, le candidat propose une charte de modération des loyers "construite localement, rendue obligatoire et adossée aux travaux de l’Observatoire local des loyers". "Contrôles ciblés contre les abus", "information claire sur les loyers pratiqués" et "plan massif de construction et de rénovation associant acteurs publics, investisseurs institutionnels et acteurs privés pour recréer de l’offre là où elle manque", Jean-Michel Aulas l’assure : "Désencadrer n’est pas déréguler. C’est refuser une régulation inefficace pour lui substituer un cadre plus intelligent, plus ciblé et réellement adapté aux réalités locales".

Ainsi, Jean-Michel Aulas veut agir avec "pragmatisme", "méthode" et "courage politique", prônant une concertation par arrondissement et "la capacité à s’autoriser l’expérimentation" pour "ajuster les dispositifs au réel plutôt que d’imposer des solutions rigides", conclut-il.

