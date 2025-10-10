Lyon et Francfort célèbrent 65 ans de jumelage

Le maire de Francfort Mike Josef était en visite à l’Hôtel de Ville de Lyon. © Marie-Eve Brouet

A l'occasion des 65 ans de jumelage entre Lyon et Francfort, le maire de la ville allemande a rendu visite à Grégory Doucet jeudi 9 octobre.

Jeudi 9 octobre, les villes de Lyon et de Francfort fêtaient leurs 65 ans de jumelage. En séjour à Lyon, le maire de Francfort Mike Josef en a profité pour rendre visite au maire de Lyon Grégory Doucet. Pour l'occasion, une rencontre avec des acteurs culturels, associatifs, sportifs et institutionnels a été organisée à l'Hôtel de Ville.

Signé en octobre 1960, l'accord de jumelage avec la Ville de Francfort est le deuxième plus ancien jumelage de la Ville de Lyon. Ce dernier se prolongera le 21 octobre prochain, avec la projection du film Lumière, l’aventure continue, de Thierry Frémaux, au Musée du Film allemand.

