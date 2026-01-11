Mobilisation contre la venue d’Ary Abittan à Lyon : une femme se casse les deux poignets, une militante interpellée

Alors qu'environ 250 personnes étaient réunies samedi soir devant la Bourse du travail pour protester contre la venue d’Ary Abittan, une femme a chuté et s'est fracturée les deux poignets. Une militante a été interpellée.

Si le spectacle d’Ary Abittan a pu se tenir sans problème, près de 250 personnes étaient toutefois réunies samedi soir devant le Bourse du travail (3e arr.) pour protester contre la venue de l’humoriste.

La CGT et le collectif Nous Toutes Rhône avaient en effet appelé à la mobilisation après qu’Ary Abittan a été accusé de viol par une jeune femme de 23 ans en 2021. Il avait finalement bénéficié d’un non-lieu en avril 2024, la justice ayant estimé qu’il n’existait pas de charge suffisante pour le condamner.

Une manifestation devant l'hôtel de police du 8e arrondissement

Dans la soirée, la manifestation aurait donné à "des bousculades", indique une source sécuritaire à nos confrères du Progrès, et une femme serait tombée, se fracturant les deux poignets. Il s’agirait d’une personne faisant partie de l’équipe d’Ary Abittan. Suite à cet incident, une militante, suspectée d’être à l’origine de la chute, a été arrêtée et placée en garde à vue. La police doit désormais déterminer s’il s’agit de violences volontaires ou non.

Une interpellation contestée par les membres du collectif Nous Toutes Rhône qui appelaient sur ces réseaux sociaux à se réunir ce dimanche devant l’hôtel de police du 8e arrondissement de Lyon à 14 heures.