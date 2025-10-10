Actualité
stupéfiants Tonkin police
Des stupéfiants ont été retrouvés lors des contrôles menés au Tonkin ce vendredi. (@NB)

Villeurbanne : plusieurs individus écroués pour trafic de drogue après un coup de filet au Tonkin

  • par Loane Carpano

    • Dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants menée dans le quartier du Tonkin à Villeurbanne, sept suspects ont été déférés par le parquet de Lyon jeudi 9 octobre.

    Dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants, les policiers de la division Est de la DIPN du Rhône et la BST du Tonkin avaient procédé à l'interpellation et au placement en garde à vue de sept personnes, lundi 6 octobre. Les sept suspects ont été déférés par le parquet de Lyon jeudi 9 octobre.

    Douze mois d'emprisonnement

    Parmi eux, trois majeurs soupçonnés de gérer et d'approvisionner le point de deal ont été déférés en comparution immédiate. Ces derniers ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement prévu le 10 septembre prochain.

    Les deux majeurs, suspectés d'être vendeurs, ont quant à eux été condamnés à des peines respectives de six et douze mois d'emprisonnement. Le tout, assorti d'une interdiction de paraître dans le quartier du Tonkin pendant deux ans.

    Enfin, un des deux mineurs présentés au juge des enfants a été placé sous contrôle judiciaire, comprenant une interdiction de paraître à Villeurbanne.

