À partir du 29 octobre, un nouveau poste de police mobile sillonnera Villeurbanne. Objectif : renforcer la proximité avec les habitants et assurer une présence accrue sur le terrain.

Renforcer la présence policière, au plus près des habitants. Tel est l'objectif du deuxième poste de police mobile dont se dote la ville de Villeurbanne. La présence de ce nouveau poste sera effective dès le 29 octobre prochain, place Victor-Balland. Les agents auront la responsabilité des permanences régulières à jours et horaires fixes. De surcroit, les habitants pourront "effectuer leurs démarches administratives de proximité et être orientés vers les services compétents" explique la Ville dans un communiqué.

Cette unité mobile aura également une autre utilité. En effet, ces policiers pourront être mobilisés à d'autres effets, comme lors de grands événements, ou des contrôles routiers. Plus concrètement, ce poste de police mobile sera composé d'un véhicule électrique, "entièrement équipé pour accueillir le public et recueillir les doléances", et "mobilisable pour diverses missions de sécurité et de prévention."

Lieux et jours de présence

Place Victor-Balland : lundi, mercredi et samedi matin

Place Charles-Hernu : lundi après-midi

Place Grandclément : mardi matin, mercredi et jeudi après-midi

Devant le CCVA et la salle Raphaël-de-Barros : mardi après-midi

Place Croix-Luizet : jeudi matin

Place Wilson : vendredi matin

Esplanade Miriam-Makeba : vendredi après-midi

Devant l’hôtel de ville : vendredi matin, vendredi et samedi après-midi.

Les lieux peuvent évoluer en fonction des situations identifiées ou signalées par les habitantes et habitants.