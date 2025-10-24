Actualité
Le poste mobile de la Police Municipale de Villeurbanne s'étend dans la ville. ©LyonMag
L’intérieur d’un poste mobile à Villeurbanne ©LyonMag

Villeurbanne : un deuxième poste de police mobile pour faciliter les démarches des habitants

  • par Romain Balme

    • À partir du 29 octobre, un nouveau poste de police mobile sillonnera Villeurbanne. Objectif : renforcer la proximité avec les habitants et assurer une présence accrue sur le terrain.

    Renforcer la présence policière, au plus près des habitants. Tel est l'objectif du deuxième poste de police mobile dont se dote la ville de Villeurbanne. La présence de ce nouveau poste sera effective dès le 29 octobre prochain, place Victor-Balland. Les agents auront la responsabilité des permanences régulières à jours et horaires fixes. De surcroit, les habitants pourront "effectuer leurs démarches administratives de proximité et être orientés vers les services compétents" explique la Ville dans un communiqué.

    Cette unité mobile aura également une autre utilité. En effet, ces policiers pourront être mobilisés à d'autres effets, comme lors de grands événements, ou des contrôles routiers. Plus concrètement, ce poste de police mobile sera composé d'un véhicule électrique, "entièrement équipé pour accueillir le public et recueillir les doléances", et "mobilisable pour diverses missions de sécurité et de prévention."

    Lieux et jours de présence 
    Place Victor-Balland : lundi, mercredi et samedi matin
    Place Charles-Hernu : lundi après-midi
    Place Grandclément : mardi matin, mercredi et jeudi après-midi
    Devant le CCVA et la salle Raphaël-de-Barros : mardi après-midi
    Place Croix-Luizet : jeudi matin
    Place Wilson : vendredi matin
    Esplanade Miriam-Makeba : vendredi après-midi
    Devant l’hôtel de ville : vendredi matin, vendredi et samedi après-midi.
    Les lieux peuvent évoluer en fonction des situations identifiées ou signalées par les habitantes et habitants.

    

    
    
