Lyon : un pickpocket arrêté dans le métro est rattrapé par un cambriolage commis en 2024

  • par la rédaction
    • Un jeune homme de 28 ans a été condamné par le tribunal de Lyon pour le vol d’un téléphone dans le métro et un cambriolage commis en avril 2024.

    Un ressortissant algérien en situation irrégulière sur le territoire a été condamné mercredi par le tribunal de Lyon à 18 mois de prison, avec mandat de dépôt, pour le vol d’un téléphone portable commis à la sortie d’une station du métro D deux jours plus tôt, mais également pour un cambriolage réalisé en avril 2024 dans les Pyrénées-Orientales. Une interdiction définitive du territoire français lui a également été délivrée, rapportent nos confrères du Progrès.

    Le mis en cause avait été repéré, puis ceinturé, dans le métro par un policier hors service subtilisant un téléphone portable dans le manteau d’une femme. Interpellé, puis placé en garde à vue, le jeune homme a été rattaché au cambriolage commis il y a presque deux ans à Perpignan grâce à son ADN, du sang, retrouvé sur les lieux. Une tablette, des bijoux et des clés de voiture avaient été volés.

    Toujours selon nos confrères, l’homme de 28 ans avait été placé dans un centre de rétention administrative, dont il était sorti en décembre au terme d’une peine de prison prononcée en novembre 2024. Il s’agissait de sa première peine de prison depuis son arrivée en France 2020.

