Photo d’illustration @WilliamPham

Villeurbanne : sept suspects déférés ce jeudi pour trafic de stupéfiants

  • par Romain Balme

    • Le quartier du Tonkin à Villeurbanne faisait l'objet d'une enquête sur un point de deal. Les suspects comparaissent ce jeudi a annoncé le parquet de Lyon.

    Lundi dernier, sept personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants, conduite par le parquet de Lyon. Cette enquête visait un point de deal situé rue Jacques Brel à Villeurbanne dans le quartier du Tonkin.

    Sept personnes (cinq majeurs et deux mineurs) ont été déférées ce jeudi 9 octobre, comme l'annonce le parquet de Lyon à travers un communiqué. Parmi eux, trois majeurs sont suspectés de gérer et approvisionner le point de deal. Ils sont poursuivis en comparution immédiate. Les deux autres majeurs, suspectés d'être vendeurs, sont poursuivis sur reconnaissance préalable de culpabilité.

    De leur côté, les deux mineurs sont présentés aujourd'hui au juge des enfants, suspectés de vente pour l'un, d'approvisionnement pour l'autre. A travers ce communiqué, le parquet de Lyon a tenu à réaffirmer "sa forte mobilisation dans la lutte contre le trafic de stupéfiants", ainsi qu'à "apporter les réponses judiciaires les plus fermes."

